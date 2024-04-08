醫健：藥到病除：女性骨盆痛 恐患子宮內膜異位

子宮內膜異位症這個名字可能較為陌生，但若說到「朱古力瘤」，大家會否有點概念？子宮內膜異位症是指子宮內膜生長在子宮外，常見生長於卵巢（俗稱「朱古力瘤」）、 子宮肌層（子宮肌瘤）等。有些因素可能會提高出現子宮內膜異位症的風險，如家族病史、未曾生育、初經早（小於11至13歲）、停經遲、月經周期短（少於或等於27天）。

賀爾蒙消炎止痛藥可治療

常見症狀包括長期骨盆痛、經痛、性交疼痛、經血量大等。有見及此，治療的主要目標亦是減低痛楚。痛楚不太嚴重的話，可以選擇服用含雌激素和黃體酮的賀爾蒙藥加上消炎止痛藥。如患者有生育的計劃，亦可選擇只服用消炎止痛藥。若痛楚嚴重，則可能需要注射性腺激素釋放素促進劑。但由於此療法的副作用較多，如陰道乾燥、潮熱、骨質密度下降等，一般而言6至12個月後，患者仍需接受賀爾蒙藥物治療。療程過程中亦可以配合其他藥物，例如黃體酮、芬香環轉化酶抑制劑（Aromatase inhibitors）等。