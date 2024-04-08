東呼即應 ：致命食肉菌飛沫傳播 病例暴增遊日心慌慌

東呼即應教預防 注意衞生保平安 日本是港人旅遊熱點，當地自去年第4季出現甲型鏈球菌爆發，因感染該菌而引致壞死性筋膜炎（俗稱食肉菌感染）的個案顯著增加，近日更有一名到大阪旅行的47歲港男中招，極速奪命，導致人心惶惶。有本港傳染病專家表示，甲型鏈球菌的傳播途徑與新冠肺炎相似，主要透過飛沫或呼吸道分泌物傳播，提醒有意離境外遊的市民注意個人衞生，妥善處理傷口，在人多地方亦應佩戴口罩。有呼吸系統科專科醫生指，參考去年歐美的感染情況，料日本的感染個案最快2、3個月才回落。

消息指，在大阪旅行時感染食肉菌的本港男子與妻子同行，上月27日在當地入院後，翌日離世，遺體於本月3日運返香港，而死者生前的行蹤及是否曾有傷口受感染，則暫未有資料。根據本報早前報道，自去年第4季起，日本的「甲型鏈球菌中毒性休克」個案顯著上升，至今年1至2月更進一步，截至今年首11個星期已錄得335宗個案，較過去6年的年平均48宗高數倍，感染個案雖在3月有所下降，但仍處於高水平，當地感染高峰期未過。

沿筋膜傳開 致皮膚組織壞死 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷接受本報專訪時透露，日本當地個案激增可能與後新冠疫情降溫、民眾防疫意識鬆懈有關。他指出，甲型鏈球菌傳播途徑與新冠肺炎相近，主要透過飛沫或呼吸道分泌物傳播，唯一分別是甲型鏈球菌亦可透過傷口感染，一旦傷口外露、且觸碰帶有甲型鏈球菌的物件時，細菌便透過傷口進入體內，並沿筋膜傳開，期間會釋放毒素及酶破壞人體組織，更會令免疫細胞攻打附近細胞，造成組織或皮膚壞死，是主要引致壞死性筋膜炎或蜂窩性組織炎的原因。

曾續稱，甲型鏈球菌感染可引起不同程度的疾病，較輕微的疾病包括，喉嚨痛及膿皰瘡等皮膚感染；較嚴重的有侵入性甲類鏈球菌疾病，例如壞死性筋膜炎、中毒性休克綜合症等，後者死亡率更高達30％。他指出，治理方案當然要盡快求醫，根據醫生處方的抗生素給予患者服用。他提醒市民要保持良好的個人衞生意識，勤洗手，如觸碰物件或不潔的分泌物，盡快潔淨雙手，人多擠迫的地方要佩戴口罩。

呼吸系統科專科醫生梁子超接受本報專訪時表示，日本嚴重個案急增，與當地整體感染個案反彈有關，但相對日本過億人口而言，嚴重個案仍相對罕有，只要及早發現可以治愈，毋須過於擔心。甲型鏈球菌是常見病菌，有約5％至20％人帶有甲型鏈球菌而沒有病徵。若旅行時不幸中招，若病徵輕微，如純粹是上呼吸道感染，尤其並未發燒，可服食帶備的簡單藥物進行處理；一旦出現惡化，如發燒、喉嚨痛、肌肉痛、作悶作嘔等，必須盡早求醫。

感染個案 料3個月內方回落 壞死性筋膜炎都是透過創傷引致，即使很輕微的程度都可以。他又指，高危人士如長者、長期病患者，尤其免疫系統有問題、糖尿病人或有酗酒人士，風險上會更高。根據衞生防護中心資料，現時沒有針對甲型鏈球菌的疫苗，但按時接種流感、新冠病毒及水痘疫苗，能夠減低患上侵入性甲型鏈球菌疾病的風險。梁提醒市民外遊時應注意個人衞生，尤其接觸眼耳口鼻前必須清潔雙手，若有傷口亦須清潔及包紮好。他提到，參考歐美的情況，疫後呼吸道或呼吸道相關疾病反彈，會於幾個月後回復至常見的周期性情況，預計在不久的近期，可能2、3月內，有關個案有機會回落。

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