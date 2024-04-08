本年落地新車 料逾半屬電動車

李耀培

【本報訊】政府於2月底公布延長電動車「一換一」計劃至2026年3月31日，原定3月底屆滿的電動車首次登記稅寬減安排，將延長2年至2026年3月31日，但政府考慮到電動車價格下調及公共財政等因素，寬減額將減少四成。有汽車業界指，一換一計劃下，坊間收購劏車紙的風氣依舊，惟認為相關做法可盡用名額，長遠對增加電動車數量，提早淘汰燃油車有正面作用，預料今年新增的電動車比例可佔新車逾六成，相信長遠對改善環境及回應政府的環保政策上，都具裨益。

有代理收購劏車紙轉售 政府的一換一計劃原意是讓燃油車車主，將舊的燃油車交到劏車場處置並報銷車輛，以換取一張車輛拆毀證明書（俗稱「劏車紙」），再用之換取稅務優惠購買一輛全新的電動私家車。電動私家車「一換一」計劃的最高寬減額，將由現時28.75萬元減至17.25萬元，而一般電動私家車的寬免額上限也由9.75萬元減至5.85萬元，且新策下稅前車價超過50萬元的電動車將不獲寬免。而坊間亦有車行或代理收購劏車紙，再將之轉售予購買新電動車但沒有舊車的車主，索價約1萬至1.2萬元不等，引起監管上的爭議，有意見指有違一換一計劃的原意。

不過，香港汽車工業學會會長李耀培就認為，一換一計劃是為了讓車主享有稅務優惠，增加其購買電動車的誘因，政府亦曾關注「買名額」的相關做法，而事實上去年電動車數量大增，但整體車輛數目沒有明顯增加，相信與車主盡用名額有關。李亦相信一換一計劃仍會吸引車主購買電動車，加上今年引入更多較廉價的國產電動車，相信今年電動車的增長佔整體車輛數目與去年相若，達到六至七成，「可以用盡舊車名額，對環境及回應政府環保政策都屬好事。」