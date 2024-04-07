強制舉報擬縮沙 保護兒童未到家

香港自詡文明城市，但從無日無之的虐兒慘劇觀之，根本名不副實。2018年發生的5歲女童「臨臨」被虐致死案轟動一時，終於迫使政府正視知情不報問題，提出《強制舉報虐待兒童條例草案》，規定社工、醫生、教師等25類專業人員須舉報嚴重虐兒個案。惟有關草案不僅遲遲未立法，最近更有議員欲剔除監禁罰則，被保護兒童組織形容為「開倒車」。

議而不決，決而不行，一向是特區政府施政特色。《強制舉報虐待兒童條例草案》提出至今已有多年，直到去年7月立法會始成立相關法案委員會，延至最近又有議員認為刑罰過重和不對等。根據有關草案，「專業人員察覺有合理理由懷疑兒童遭受嚴重傷害，或正面對有關風險」便必須主動舉報，違者最高罰則是監禁3個月及罰款5萬元。有議員要求剔除監禁刑罰，並有意提出修正案，認為專業人士如沒有按法例舉報，專業學會會進行紀律調查和懲處，毋須監禁。據悉，此舉得到不少議員附和，以政府一遇阻力即跪低的慣性，結果如何，可思過半矣。

問題是，《強制舉報虐待兒童條例草案》的要旨正在於「強制」二字，要達到強制效果，就必須有相應罰則，而且必須具有阻嚇性，一旦條例剔除監禁的規定，最後一定淪為無牙老虎。須知道，專業人士薪高糧準，罰款數萬元只是「濕濕碎」，反而受虐兒童隨時連最後一個求生機會都失去，付出的是寶貴生命，孰輕孰重，還用問嗎？

當年的臨臨事件就是最深刻的教訓。她生前長期遭受生父和繼母殘暴施虐，遍體鱗傷，幼稚園校長和教師一早已發現臨臨滿身傷痕，甚至已經拍下照片，最後卻選擇詐作不見，連小女孩最後一個求生機會也剝奪。事件揭發後惹起公憤，不僅生父和繼母的冷血行徑受盡千夫所指，校長和教師冷眼旁觀，同樣令人齒冷。此事觸發政府提出上述草案，算是一定程度上回應社會訴求。惟立法至今遙遙無期，如今又想在罰則上縮沙，顯然違背初心，也令市民失望。

其實，許多兒童受虐個案都是由醫護人員或社工揭發，他們對強制舉報的反彈未算太大，反彈最大的恰恰是飽讀聖賢書的教師。很明顯，專業教師不是沒有判斷能力，更大的考量，可能是學校一旦涉及虐兒醜聞會影響校譽，學校也要抽出人手和時間應對，覺得麻煩、保護學校名聲要緊、多一事不如少一事才是最大原因。正如保護兒童組織指出，削弱條例的阻嚇性，猶如開倒車和走回頭路，達不到政策目標，何況監禁只是最高刑罰，法庭會根據案情評估再作出裁決。專業人士杞人憂天，說到底是自私心態作祟。

香港虐兒慘劇頻生，早前有女嬰疑遭社區保母施虐致腦部重創，又有女童在家中浴缸溺斃，疑被生母虐待，俱令人痛心疾首。政府每次都例牌擺出高度關注狀，但同樣慘劇還是不絕上演。保護兒童，人人有責。若沒有完善的保護機制，說甚麼也是白搭，根本沒有意義。