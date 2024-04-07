龍七公：從餐廳結業潮 思考經濟轉型

復活節長假期5天共有169.4萬人次港人北上，與此形成強烈對比的是，香港飲食業出現結業潮，不少食肆相繼結業。筆者與多數港人一樣，當然試過北上消費，也與結業潮中壯士斷臂的老闆深入交流，香港飲食業如何才能走出困局呢？

有人說，港人北上消費熱潮並非新鮮事，20年前羅湖商業城、東門老街一樣到處都是香港人，遠一點的更走到東莞消費。我們要思考今天的問題，先要弄清楚與20年前有甚麼分別。20年前港人北上消費就是一個字：平，當年在內地吃一頓飯，可能是香港四分之一的價錢，北上消費不用看價錢，主打就是做豪客的感覺。但當年的服務水平甚至是食安衞生，很多時都是碰運氣，是驚喜和驚嚇並存！

然而經過多年的發展，特別是依託於互聯網訊息技術的供給側改革，出現了大量評論分享、訊息推送、線上線下結合的經營模式，汰弱留強，加上法規的完善和有力監管，內地飲食業出現質的飛躍。雖然現在內地消費已經貴了不少，大灣區主要城市消費大概也接近香港七成價錢，但與此同時，不止衞生和食安問題得到解決，環境氣氛、服務細節、食材質素、種類選擇，在接近或相同價錢下，超出香港不止一個檔次。北上消費由當年的平價消費，轉到今天的高品質消費。

客觀地說，香港飲食業面臨成本高昂的問題，一是人工，二是租金。就工資而言，香港相對同樣發達經濟地區，工資已不算高；而且如果工資過低，企業也請不到人，同時影響消費，所以工資成本基本上很難壓下去。就租金問題，筆者聽過不少情況，有業主寧願租戶結束營業，丟空店舖，也不願減租，背後的原因除了是擔心租金下降導致物業價值下降，亦有些是物業交由專業管理人處理租約，租客與業主並非直接洽談租金，管理人如果給租客減租，很難向業主交代，故寧可企硬，導致大量店舖執笠。筆者建議設立核心商業區的店舖空置稅，更建議政府推出誘因，例如業主願意減租，政府在下一個稅務年度寬免部分物業稅，鼓勵業主減租，協助經營者渡過難關。

要救飲食業，不能單靠控制成本，始終要靠高質量發展理念。筆者相信香港飲食業在口味和手藝方面，仍有很強的競爭力，但必須應用新理念新科技，提升服務品質和競爭力。其實現在政府有不少資源協助業界轉型，但政出多門，內容五花八門，例如科技券、中高齡就業計劃、數碼轉型支援先導計劃等，一些中小微企覺得申請困難，筆者建議政府可設一站式服務，協助企業申請及提供免費諮詢。

做好口碑 留住客人 最後，飲食業界要增值，還要靠自強精神精益求精，客人送上門、賺錢容易的時代已經一去不返，個別商戶做好自己的口碑，再合力打造香港高質的口碑，留住港客，更要吸引遊客，為四方顧客送上五味俱全的香港精神。