笑看天下：賞罰無章 難阻邪惡

隨着伊朗駐敍利亞大馬士革大使館一幢建築物遭以色列炸毀，同時炸死伊朗革命衞隊精銳部隊聖城旅地區指揮官等人，伊方表明必定報復。實情係以哈戰事以來，係人都知一牽涉伊朗，中東局勢必然變得複雜及難以受控，這是美國拜登政府最不想見到的。然而，不想見並不表示事情就可淡而化之。

拜登競逐連任總統，以哈若未能停戰，加薩人道危機若有增無減，對其選情必造成一定阻礙。拜登日前與以色列總理內塔尼亞胡通電話時，罕有地發出如同「最後通牒」嘅直接命令，要求以方採取三大措施緩解危機，否則美方將改變政策。

內塔尼亞胡原本跋扈嘅氣燄稍斂，佢應該聽出拜登今趟真係有火，否則不會於通話後，隨即宣布開放加薩北部埃雷茲口岸，也增加接收來自約旦、通過凱雷姆沙洛姆口岸運入加薩嘅人道物資數量。以色列國防軍亦公布無人機空襲人道救援組織「世界中央廚房」車隊嘅調查結果，除咗對涉事嘅兩名高級軍官撤職外，也正式訓斥另外3名高級指揮官。內塔尼亞胡係典型嘅「唔見棺材唔流眼淚」之輩，喺拜登施壓下冇再牙斬斬話自己都有「紅線」，皆因若美國真係改變政策，佢必然要落台而冇運行。

美國對以色列一開始就已犯錯，拜登起初不分青紅皂白傾全力支持以軍，導致內塔尼亞胡殺紅雙眼，以至藉口要剿滅所有哈馬斯成員，其實係處心積慮連帶要滅絕巴人！

聯合國人權理事會呼籲對以色列實施武器禁運，理由就係巴勒斯坦加薩地帶可能存在種族滅絕嘅風險！然而，美媒近日報道，以色列炸死「世界中央廚房」7名工作人員嘅同一天，美國批准向以色列提供2,000枚炸彈！賞罰無章，試問如何阻止邪惡？