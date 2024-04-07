自成一家：水平不行 諉過於人

美國財長耶倫時隔大半年再度訪華，拋出一個新議題──中國的產能過剩引發外溢效應。這是美方對華經貿施壓的新名詞，用通俗的話來說，就是中國的產業鏈比美國效率高、成本低，導致中國產品比美國有競爭力，從而不斷佔領全球市場。美國近來在汽車、手機這些關鍵產業鏈受到中國貨愈來愈大的衝擊，難怪耶倫心急如焚。

但華府將問題歸咎於中國產能過剩，是諉過於人。在全球化的貿易環境下，哪個國家的供應鏈有優勢，就可以佔得先機；將供應過剩的產品輸往海外市場，歐美企業多年來一直都在做同樣的事。因此內地官媒批評美國雙重標準。

美國在與中國的貿易競爭中處於下風是不爭的事實，而且已蔓延至象徵美國競爭力的蘋果和特斯拉。根據特斯拉剛發布的第一季度數據，交付量同比暴跌8.5%至38.68萬輛，比之前分析師最差的預期還要差很多。手機市場方面，蘋果公司公布的2024財年首個財季財報，大中華地區營收只有208億美元，較去年同期的239億美元減少了13%，成績同樣不理想。

反觀中國，小米早前發布的新款汽車，在短短幾天內訂單已超過10萬輛，進一步從特斯拉手上搶走市場份額；比亞迪則宣布已進入全球78個國家和地區投資建廠。特斯拉在中國的份額未來肯定會被國產車廠分割，在海外的市場也會受到愈來愈多中國車廠的挑戰。蘋果和特斯拉都是美國製造業的代表，竟然頻頻失利，自然觸動美國政府的神經。問題是，如果美國不能在科技封鎖和貿易限制有所鬆動，北京為甚麼要給美國面子，放鬆在手機和汽車兩大戰線的進攻呢？說到底，美國自身競爭力不足的問題，不能通過諉過於人來解決。