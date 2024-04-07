坦言集：感同身受

以色列挑戰國際的囂張態度日益猖獗，炸了伊朗駐敍利亞大使館內的領事建築物，目的是要殺害當時在內的伊朗革命衞隊高層官員。但該樓的頂層是大使住所，大有可能是要連伊朗駐敍大使一起殺掉，性質便比炸大使館建築物更為嚴重。

以色列公開否認該幢建築物在大使館範圍內，美國政府亦扯謊說不清楚那是否使館所屬樓宇。隨即，以軍攻擊加薩境內人道救援組織「世界中央廚房」的車隊，殺了車上的外籍援助人員。當時不在交戰區，車隊的標誌清楚可見，絕對不是誤炸，而是作為特定目標來攻擊。

在加薩，聯合國等有關國際救援人員被以軍直接或間接殺害的，已經超過一百人。不少例子顯示以軍是故意襲擊，一如在加薩事件前後，以軍專門獵殺醫護人員和媒體記者，反映出以軍和背後以色列政府的兇狠暴虐，打擊不到哈馬斯及巴勒斯坦地方武裝的主力，便遷怒其他，濫殺平民，且愈來愈把老人、婦孺、醫護人員、國際組織成員和媒體記者定為專門殺害對象，以及用絕糧、絕水、絕藥來根絕加薩人民，這都反映出以色列政府和它恃之為法理根據的猶太教義，本質上與納粹主義等種族主義的組織和信仰沒有差別，且以色列更不避嫌，公開地在國際媒體中辯護其種族主義言行，絲毫沒有悔意歉意，反而理直氣壯地指斥巴勒斯坦及阿拉伯人民。他們似乎以為有其舊約部落神的庇護，可以任意地殺光阻止他們復國的任何人民，且可追溯到二、三千年他們失國以來的歷史。依此行為，猶太復國主義已成為人類文明之公敵。

中國駐聯合國大使將以色列炸敍利亞的伊朗大使館，相比於1999年北約炸中國駐南斯拉夫大使館，同樣死傷多人，也同樣不是意外，而是帶有政治目的的故意攻擊。中國表示感同身受。當年中國勢弱，無法報仇，但從此不再迷信美國的謊言，重建武備，今天在國防建設方面便可與美抗衡。

今天伊朗應不會像1999年中國那樣忍辱，必然反攻。中國的感同身受應該幫助伊朗及中東人民對付已屬法西斯主義的以色列國家，不能如1999年其他友國那樣，坐視中國受辱而不施援手。中國不用參戰，但既然美國及北約供應武器助猶太人進行種族滅絕，為甚麼中國不可以經濟和藥物支援伊朗及巴勒斯坦的民族武裝呢？