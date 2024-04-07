黑漢掃場捱斬 閘車案拘5男

酒吧消遣兩幫派爆衝突 上月杪有黑幫和勝和成員，在尖沙咀一酒吧消遣期間，與另一黑幫新義安成員爆發衝突，事後有和勝和成員心生不忿，連續兩日踩上對方酒吧掃場，不但大肆破壞更做鼠竊狗偷，得逞後施然離去。因和勝和一方「先撩者賤」，新義安遂策劃報復，於上周三（3日）凌晨在油麻地閘車斬傷疑有和勝和背景的中年漢。執法人員經追查後，就酒吧掃場案拘6男女，閘車斬人案則有5男落網，並且尋獲其中一輛涉案私家車。

上月29日及30日，尖沙咀廣東道一酒吧職員報案，指疑有約4萬元現金失去及有財物被破壞，損失總值約40萬元。消息稱，事緣早前有和勝和成員在該酒吧消遣，期間與另一黑幫新義安成員衝突，雙方不歡而散。不過，有和勝和成員好勇鬥狠，心生不忿下遂糾黨連續兩日到該酒吧掃場。他們不但大肆破壞，有人更順手牽羊盜取現金，其後大搖大擺離去。眼見被人踩上心口，新義安未肯妥協，遂策劃及安排刀手瞄準目標人士報復。

酒吧損失40萬 6男女被捕 至上周三凌晨3時許，一名報稱裝修工人的姓梁（40歲）男子，搭乘友人私家車返回油麻地文英街寓所時，一輛七人車及一輛私家車前後夾擊將其閘停。七人車及私家車跳出6名刀手追斬，梁男不敵手部中多刀披血，刀手得逞後棄下掛上假牌的七人車，跳乘私家車絕塵而去。執法人員在七人車上，檢獲開山刀及一批車牌，同時在梁男的友人座駕內檢獲懷疑「冰」毒，當場拘捕該名姓蔡（26歲）男司機；梁男經送院搶救後，情況一度危殆。

執法人員就兩宗案件展開調查，於上周二（2日）至昨日在全港多區，以涉嫌「刑事毀壞」及「盜竊」，拘捕與酒吧被掃場有關的5男一女（19至44歲）。同時，人員就閘車斬人案，分別於上周四（4日）及上周五（5日），以涉嫌「傷人」、「藏有攻擊性武器」及「行使虛假文件」等罪，拘捕5名（22至58歲）本地男子。同時，人員在屯門區發現一輛懷疑涉案私家車，初步調查顯示，疑犯以開山刀襲擊事主後，分別登乘一輛掛上假牌及該輛被尋回的私家車逃去。兩宗案件暫有11人被捕，他們俱已被扣留調查。