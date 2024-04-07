醫健：罕罕而談：中西醫看生蛇

長者或免疫力較弱人士如罕見病患者，都是生蛇的高危族。中、西醫對生蛇的看法有沒有不同？兩者的治療方法有甚麼分別？

西醫稱生蛇為帶狀疱疹，當患者免疫力下降，潛伏在人體神經的水痘疱疹病毒便會引發生蛇。中醫則稱生蛇為「蛇串瘡」，病因是由於患者情志不舒，使肝氣鬱滯，久鬱而化「火」，「火熱毒」邪入侵皮膚而出現水疱丘疹。另外有些患者因為飲食不節制或憂思過多，影響脾臟運化水濕的能力，濕濁內停，鬱久則化生濕熱，外溢於皮膚而形成蛇串瘡。不通則痛，以致疼痛劇烈，病程遷延較長。

西醫處理生蛇的方法是處方抗病毒的特效藥，抑制病毒複製的能力，以減輕病毒感染對身體的破壞。患者應把握「黃金72小時」，在症狀出現後及時求診服藥，能大大減低後遺神經痛的機會。中醫的治療方針着重調整身體狀態，改善容易出現炎症的體質，以減輕病毒對身體的破壞，同時促進身體的修復。

中、西兩種治療生蛇的方法，如果使用適當，並不衝突。兩者配合雖然未有足夠的科研證明可以增強治療效果，但中西合璧治療的其中一個原因是可以互補不足。無論使用中、西療法或結合兩者治療，發病後都會經歷出疹、潰破和愈合的過程，歷時大概兩周。

西醫亦鼓勵長者及免疫力低之人士，盡早接種帶狀疱疹疫苗，減低生蛇的機會。在中醫角度，個別體質的人士或年老體弱者，例如「血虛肝旺」等，較容易生蛇和產生後遺症。中醫對生蛇及其後遺症的治療一般都是通過用藥，針灸等糾正身體失調為治則，「行氣活血」、「滋陰潛陽」為治法，療程可短可長。

李熊輝醫生

香港罕見疾病聯盟