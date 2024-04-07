醫健：伶牙俐齒：初探箍牙治療的牙齒移動原理

牙齒矯正ABC：箍牙治療中的牙齒為甚麼能夠移動？

所有外來的力量，從牙冠傳遞至牙齒根部，再透過在所有被牙床骨包圍着的牙根表面的牙周韌帶，引發一連串的細胞新陳代謝運動！一種人類與生俱來的細胞，名為骨細胞（osteoctye），它能夠根據不同的環境因素，發展出兩種截然不同的結構和特質，分別為成骨細胞（osteoblast）和破骨細胞（osteoclast），一增一減，一生一滅。

直至外來力量達致平衡狀態，上下前後左右旋轉等力量的「淨值」（net force）歸零，牙齒便停留在最終位置，直至新的外力出現。

歸因於人體的個別差異、箍牙器材的局限性、臨床操作的掌握和預判等，有時候牙齒移動的進度往往不似預期。就似人生從來都不會一帆風順，倒下來的過不去的，叫做挫折；能跨過的，才叫做成長，並出現改變和轉機。

綜觀影響牙齒移動的因素，除了施加力量的方向性，也包括力量輕重、時間長短或連貫性、牙周組織健康、以及年齡等生理狀況。多年來學者透過無數的學術研究、判斷和確立了非常有建設性和安全性的指引，我們也一直秉持這份嚴謹的治學態度和醫學道德倫理精神，小心翼翼地去處理每一個病例，力之所及務求盡善盡美。

經過對生物力學的理解和臨床技術的精準控制和執行，牙齒終於在新的位置安頓下來，而伴隨着牙齒一併移居的就是一直包圍牙齒的牙床和其他牙周組織。微觀地看，從來沒有不可忘記，身體並沒有保留一切舊的牙周組織，新的環境刺激着成骨和破骨細胞找到新的路，在新的天地建立新的基礎；宏觀地看，健康的牙齒仍在也安好。健康的牙齒，陪伴今生依然是你。

關於牙齒矯正後出現反彈狀況的剖析，以及穩定器的原理與操作，請見於2023年12月10日刊登的《牙齒矯正後的穩定器》。

牙齒矯正科專科醫生 邱家寶