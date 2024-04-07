東呼即應：盲盒賭博心態 青少易學壞

愛拆開一剎那快感 東呼即應憂養成靠運 盲盒熱潮在內地、香港愈吹愈盛。紙盒內藏不確定款式的模型公仔，引發年輕人為覓心頭好，有個案甚至耗財逾萬元之巨。《東呼即應》探討這個熱潮，有愛好者直言拆盒一剎那的驚喜，與賭徒心態一脈相承；註冊教育心理學家彭智華忠告年輕人若沉迷，將養成做事不腳踏實地的心理；明光社總幹事蔡志森指家長應教育子女正確的消費態度。

香港近年愈來愈多店舖出售「盲盒」產品，吸引不少年輕人和學生購買。有學生直言是為了拆開時一剎那的驚喜感，認為絕對算是一種賭徒心態。市民梁小姐直言，喜歡那種刺激感，享受抽的過程，有神秘感。簡小姐表示，抽到自己喜歡的就會很開心，抽不到的時候就會很想再抽一個。

很多人為了追求一剎那的刺激感，抽盲盒抽到停不到手，一次抽中心頭好當然最好，但始終都是靠運氣，過分沉迷不僅傷心，更傷及荷包。註冊教育心理學家彭智華指，「抽盲盒」運氣因素比較重，青少年經常依賴運氣和僥倖心態會愈來愈重，跟夾公仔一樣，有些人為甚麼不去購買而去夾公仔，是因為有娛樂成分，如果青少年太沉迷，就有機會養成賭博的心態或者僥倖的成分，就不習慣腳踏實地去爭取自己想做的事，長遠來說對於他自己無論是學業、運動，個人性格成長等方面都會不太理想。

倡銀碼限制 尋娛樂代替 不過，彭智華也不贊成家長完全不准子女玩，始終都有娛樂成分，但有需要在銀碼上有限制，要有其他東西取代，只叫青少年不做這件事但沒有其他娛樂，他認為根本行不通。

明光社總幹事蔡志森則不認為每件事情都需要用法律來監管，他認為應該規管的是抽中盲盒的比率是否合理，公開透明，不可以太離譜。他又指如果大家發現沉迷抽盲盒已經到了情況令人憂慮，例如愈來愈多未成年人參與或者未成年人金錢花費已經太多，甚至會欠債、偷錢、騙家人錢，可能就需要用立法的方式去處理。

蔡志森續說，家長應從小教育子女建立正確的消費態度，量力而為，認真思考如何分配有限的零用錢，花錢去買零食抑或是抽盲盒，喜歡一樣東西但被它影響導致沉溺下去，不能控制使用時間、金錢，必須要醒覺盡快停止，否則變成沉溺。

愈來愈多年輕人和學生愛購盲盒。 東網版面新設計 一撳即睇 爆料熱線