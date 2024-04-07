71億建T4公路 議員：錢要用得其所

【本報訊】運輸及物流局雖暫時撤回沙田T4主幹路的71.6億元撥款申請，然而重申興建T4公路是刻不容緩。議員江玉歡認為按造價指標，T4公路的耗資遠超其他城市，議會實在難以通過有關撥款。況且社會上還有許多支出，金額俱是數以億計，即使政府發債，錢也要用得其所。

江玉歡指僅約2.3公里的T4主幹路工程造價由起初的11億，猛增至現在申請的71億，但換來的只是把沙田馬鞍山出市區的車程，由原本20分鐘縮短至12分鐘。她說比較亞洲及歐洲的公路造價，本港的T4公路造價之大遠遠超離其他城市。

質疑當局有否通盤考慮 當局沒有作任何比較及提出原因的情況下，難以說服議員只為行車快8分鐘而批出逾70億的撥款，況且北部的龐大工程所連帶的鐵路及公路網，大量人口勢必進駐北區，質疑運物局有否就此而作通盤考慮。

她又擔心政府用錢的勢頭，不可持續。即使每年新發債1,200億再加上財政收入，看似是一筆巨額數字，可是簡約公屋接近400億，相關的管理費要40多億；教育局支持其他國家的學生到港讀書的獎學金最近又批了10億，興建一個新的教學大樓亦批了30多億；旅發局用在市場推廣也要11億。

而過去一年亦花費太多錢用在「粉飾」地方，務求令市面看似暢旺一點，然而有關舉措未必能令市民增加收入。

她說賺錢難，使錢易，在目前的困難環境下若不制訂使錢有度的準則，恐怕難以令市民大眾安心。