支援宣傳欠完善 照顧者少用專線

【本報訊】24小時照顧者支援專線自去年9月啟用，精神健康諮詢委員會主席林正財昨日表示，目前照顧者支援專線服務有數十項，但使用率普遍偏低，認為未能準確有效對應真正有需要人士。政府應該透過專線，收集更多數據，了解照顧者的需求，更加完善整個支援系統，做好社福和醫療基建。同時也需要加強宣傳，讓照顧者及其家人好友認識和習慣此項服務，多方面接觸有需要人士。

倡向外傭介紹服務 接連有照顧者懷疑因照顧患病家人導致壓力爆煲，林正財出席電台節目時指出，本港有相當完善的支援網絡，包括長者中心、地區康健中心等，相信求助不困難。他續指，大部分支援服務沒有資產審查，但傳統而言，一般中產人士未必接觸到社福項目，認為可以研究加強宣傳推廣；例如很多照顧者為外籍家庭傭工，可向他們介紹相關支援服務。

另外，去年鑽石山荷里活廣場斬人案後，政府曾提出一系列改善建議，包括改善個案經理與精神病患者的比例，林正財指出，單靠專業服務未必足夠，認為可以教育市民精神健康急救，一旦遇事都可幫忙處理。

社署委聘東華三院營辦24小時照顧者支援專線182 183，已於去年9月26日正式投入運作，並至少設立30條專線，由專業社工接聽。為照顧者轉介服務、提供輔導和外展探訪等服務。