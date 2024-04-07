先行先試 8成居民不諳廚餘機用法

【本報訊】政府正推行垃圾徵費「先行先試」計劃，有物管協會代表指出，柴灣連翠邨為其中一個試點，288戶中有90%已領取指定垃圾袋，惟邨內仍有80%居民不諳廚餘機用法，建議當局加強廚餘相關宣傳教育。另有社區協會代表稱，不少三無大廈居民不了解「先行先試」計劃，又建議當局設上門收垃圾服務，以方便不良於行人士。

團體倡派員上門收垃圾 香港物業服務公司協會主席潘建良昨在電台節目表示，柴灣連翠邨為其中一個試點，全邨有288戶，90%已領取指定垃圾袋，現時約有20%居民使用指定袋掉垃圾。他提到，邨內設有一部廚餘機，每日平均有40人次使用，平均每次回收0.5至一公斤廚餘，但仍有80%居民不清楚廚餘機如何運用，認為當局有需要加強廚餘回收的宣傳教育。

社區組織協會副主任施麗珊補充，在三無大廈方面，不少市民亦對現時的「先行先試」計劃不了解，不少居民在先試先行推出當日仍未收到指定垃圾袋，亦有居民不知道垃圾袋要棄置在甚麼地方。

她又指，不少人不良於行，未必可以到距離大廈甚遠的地方棄置垃圾，希望政府參考外國設上門收垃圾的服務。

施麗珊表示，過去曾進行調查，只有20%受訪者曾去過「綠在區區」，亦有居民反映，因未能預先繳交兩公斤回收物，故無法在「綠在區區」開辦實體卡。同時，亦有居民反映不知道廚餘機是否對外開放。