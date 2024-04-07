垃圾徵費 行會成員指難一步到位

【本報訊】全港有14個地點現已推行垃圾徵費「先行先試」計劃，涵蓋政府大樓、公私營住宅、商場、食肆以及院舍。行政會議成員、碳中和及可持續發展委員會主席林正財昨日表示，計劃目的是希望了解垃圾收費對日常工作的影響，但要在同一時間改變全港700多萬市民的生活習慣，難以做到一步到位。有議員則批評，飲食業界仍未有輸入勞工，業界無人手做廚餘分類。

食肆嘆無人手為廚餘分類 林正財表示，「先行先試」計劃希望可以了解更多對市民的日常影響，例如指定袋是否容易打結等。政府在收集意見後會作出調整，包括指定袋的大小、執行細節等，若有需要都可以調整，林又強調垃圾徵費並非為增加政府收入來源，而是希望市民能源頭減廢、增加回收，並改變市民丟垃圾的習慣等。

對於首階段管制即棄塑膠產品的新法例即將於本月22日起實施，網上不少意見對替代餐具有負面批評，林正財相信，替代餐具的產品日後會愈來愈好和便宜，呼籲市民盡量自備餐具。

議員張宇人則指，全港每日平均有1,100至1,200噸廚餘，現時業界未有輸入勞工已非常困難，例如在九龍城聘請一名洗碗工也要2.2萬元月薪，故業界根本沒有人手重新學習如何把廚餘分類，「看不到8月1日，整個業界二萬多間有牌照食肆，能處理到。」