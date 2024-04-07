九龍城潑水節移師球場舉行

【本報訊】香港有不少地方都會慶祝泰國傳統節日潑水節，有「小泰國」之稱的九龍城將於本月12至14日舉辦慶祝活動，惟今年潑水環節將會轉場，由以往城南道移師至賈炳達道籃球場，最多人期待的「街頭水戰」恐變「球場水戰」，而在新安排下亦有人數限制，市民需預先上網登記。泰國港總領事表示滿意安排；大會亦希望市民着眼活動內容而非場地。

「18區日夜都繽紛@龍城美食潑水節泰繽紛」活動由九龍城區議會、民政事務處及工商業聯會合辦。泰國駐港總領事吳豐燦昨出席活動啟動禮時指，潑水節是泰國最重大的傳統節日，對於活動安排表示滿意，亦明白有部分泰國人想上街潑水，不過亦需了解文化差異，或有人會不喜歡被潑水，會嘗試再向他們解釋。

有指轉場原因與去年活動中有人向執法人員及記者潑水被捕有關，九龍城民政事務專員蔡敏君稱，因考慮到所有參加者安全而選擇轉場，希望大眾將焦點放於活動內容和泰國文化，例如活動中有泰國傳統服裝體驗、著名泰國拳手的邀請賽等。

入場需預先網上登記 蔡續指，賈炳達道球場由3個球場組成，場地比街道大，而且因應近年港人熱衷於潑水音樂節，今年將會邀請著名DJ帶動氣氛；不過今年潑水環節會有人數限制，本周六（13日）一連兩日共有8節，每節45分鐘限約300人，入場人士要預先在網站上登記。而城南道則會用作舉辦「車尾箱市集」。

九龍城提振地區經濟專責工作小組主席黃文莉稱，今年活動目的為帶旺附近經濟，料可為商舖帶來平日兩至3倍生意額。蔡敏君則指，去年僅一日的活動已有超過一萬人流，相信今年活動可吸引數萬人次參與。