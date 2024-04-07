迎黃金周力推好客之道 維港煙火匯演5‧1開騷

為吸引旅客來港，今年《財政預算案》提出每月在維港舉行煙火匯演。旅發局總幹事程鼎一昨表示，本港為推廣「好客之道」，將由5月起舉辦多項大型宣傳活動，包括在5月和6月舉辦海上煙火匯演和無人機表演，而首場煙火匯演將會在5月1日黃金周首日舉行。他又提到，近日舉行的國際七人欖球賽，首天賽事已入座七成以上，有助吸引很多歐美長途旅客重返本港，首季訪港旅客已回復至2018年水平的約七成多。

程鼎一昨出席電台節目時表示，5月份將有大型宣傳活動，以推廣「好客之道」，希望社會各界配合，政府亦會動員不同部門參與。他透露，旅發局計劃在5月和6月舉辦海上煙火表演和無人機表演，首場煙火匯演預料將於5月1日晚上8時在尖東海濱上演，以迎接五一黃金周假期；5月11日則會因應佛誕、太平清醮及譚公誕等多個傳統節慶，在灣仔臨時海濱花園對出舉辦無人機表演。至於6月份，局方計劃在6月10日端午節舉辦無人機表演，海上煙火表演則擬於6月15日晚上8時進行，以配合國際龍舟邀請賽首日賽事。

旅發局：網購熱潮影響旅客消費力 程鼎一指出，市民和旅客的消費模式有改變，近日不少海外的旅遊業界亦反映當地晚間消費力減弱，因為大多生意來自旅客，但不少人習慣網購，相信受網購熱潮影響旅客消費力。他又指，留意到早前舉辦的大型潮流盛事ComplexCon，吸引不少人到場感受現場氛圍，認為商戶要研究在服務或產品加入不同體驗，提高吸引力；近期內地國內旅遊競爭很大，大灣區城市的政府亦希望吸引外地省市旅客到訪，相信會增加香港吸引旅客的壓力。

國際七人欖球賽由前日起一連3日在香港大球場舉行。程鼎一表示，賽事屬香港代表，有助吸引歐美長途旅客，相信是恢復通關以來，吸引最多歐美遊客的大型活動。他又稱，對於今年首季訪港旅客的數字感到滿意，相信隨着航空運力逐步增加，旅客量將持續增長，加上近月舉行不同盛事活動，有助帶動氛圍。