代購店突執笠 貨財兩失恐難追 逾千苦主一殼淚

上月仍促客付款 Choco Cloud Kids：資不抵債 主打代購BB生活用品的Choco Cloud Kids近日突然宣布結業，事件料有逾千人受影響。購買該店產品多年的苦主向本報表示，今年1月至3月間在該公司網站多次購物，惟公司宣布結業，部分交易未能收貨，懷疑受騙，他個人損失近2,000元。香港海關表示已接獲相關舉報，現正作出積極跟進，如發現違例會採取執法行動。消費者委員會則稱，已接獲14宗求助，涉款約1.5萬元。

Choco Cloud Kids在網站刊出結業通知，指由於嚴重資不抵債，在沒有新資金注入下，公司已無法繼續營運，已經於上周四（4日）按照勞工法例遣散所有工作人員並結業，公司目前正安排清盤程序，有進一步消息會另作公告，目前仍然可以透過公司電郵聯絡。

苦主林太表示，今年1月19日至3月24日期間於網站購物，包括小朋友及大人衣服、家居用品、日用食品等，共花費1,861.6元，至上月初獲某部分貨物提貨通知，但由於運送物件一般需時一至兩個月，她習慣連同其他貨物一同提取，豈料該公司日前宣布結業，門市忽然關閉，電話更未能接通，她的部分或整單交易未能提貨。

此外，社交平台Facebook亦有苦主設立討論區，至今已有逾千成員，不少網民紛指近月在該公司網站訂了數十件貨物，如口罩、零食等，金額則由數百元至數千元不等。不過，公司現已結業，又沒法聯絡，憂慮無法追討損失，已分別向執法部門、海關及消委會求助。

網民貼負責人在英生活照 有網民指，該公司上月26日不論門市及網站均運作正常，更追客戶付款；到上周三（3日），公司網站、WhatsApp、Facebook突然全部剷走，電話不能接通，門市無人上班。直至上周四才發結業公告，有人怒斥：「既然知道要執笠，就唔應該話4月中會到貨啦。」亦有網民質疑該公司所謂的復活節放假，根本是預備「走佬」。

討論區內更有網民指出：「早排仲見佢（公司老闆）喺英國Post佢阿仔同新屋啲相。」更有網民貼出該公司負責人在英國生活照片。而今年新年該公司狂推禮券吸客，質疑有人一早移英，「搵香港人錢英國使」。

有網民亦慨嘆：「依家想追都難，佢哋唔會返香港。」根據該公司網頁，Chcoc Cloud Kids於2013年秋天成立，在觀塘及荔枝角各設一個自提點。

消委會接14求助 涉1.5萬元 消費者委員會表示，至今共接獲14宗與Choco Cloud Kids結業相關的求助，涉及金額合共15,603元，每宗個案平均涉款1,114元,最高一宗的金額為4,784元。