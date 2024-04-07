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龍門陣
赤柱以東兩船相撞 11內地人獲救
【本報訊】昨日清晨5時許，執法部門接報，指有一艘貨船與一艘漁船，在赤柱黃麻角以東海面相撞，涉事漁船更冒煙入水。據了解，執法船隻接報趕至救起11人，他們俱沒有受傷。由於涉事船隻為內地船隻，獲救人士為內地人，他們已被送回內地。
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