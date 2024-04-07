驟雨雷暴夾擊 港錄近百次雲對地閃電

【本報訊】一道低壓槽來襲，本港昨日一度遭驟雨及雷暴夾擊，天文台在早上七時25分已發出強烈季候風信號，預料本港吹強風，平均風速每小時超過40公里，其後又於上午10時許發出雷暴警告。天文台的特別天氣提示，珠江口一帶的雷雨區將影響本港，香港有狂風雷暴，並會有時速高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲，而至昨日下午1時59分前，天文台已錄得91次雲對地閃電次數，昨日新界北部及西貢錄得超過20毫米雨量。

昨日上午持續有大風，強烈季候風信號持續至下午1時45分才取消，稍後天文台又於下午3時30分取消雷暴警告。驟雨伴隨雷暴來襲，新界北部及西貢昨錄得超過20毫米雨量。同時，天文台在新界東錄得55次雲對地閃電，港島及九龍亦有18次；然後是新界西的17次，而大嶼山亦有一次。

今早雨勢較大 氣溫最高27℃ 天文台昨日亦呼籲市民小心水上運動，海上工作亦要提防大風大浪帶來的危險。若身處當風地方，會受到偏東風的正面吹襲。展望今日，天文台預測低壓槽會持續影響華南天氣，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨、早上雨勢較大，局部地區有雷暴，溫度介乎攝氏23度至27度之間。至於明日及後日（9日），本港仍有幾陣驟雨。隨後一兩日短暫時間有陽光。