電壓驟降一周兩上演 中電總裁：難以避免

稱正值雷暴警告 龍鼓灘電廠故障殺到 中電昨午再發生大規模電壓驟降事故，導致九龍及新界多區昨午1時29分左右，發生超過160多宗市民困𨋢及求助事件。這已是中電自3月31日以來的一周內第二次大型同類事故。中電晚間在位於紅磡的總部召開記者會，指昨日的電壓驟降是因為屯門龍鼓灘發電廠設備出現故障，導致40萬伏特供電系統錄得約0.1秒的電壓驟降，當時正值雷暴警告生效期間，事件中並沒有電力停頓。不過，各界都對中電短時間內再爆同類事故感擔心，機電工程署要求中電在4個星期內提交報告，並要求各承辦商跟進事件。有議員更要求立法會環境事務委員會加插議程討論中電事件，又指當前《管制計劃協議》中的供電懲罰機制未能包含電壓驟降問題，建議擴展，令兩間電力公司重視這方面的相關問題。

多區短時間內逾160宗困𨋢 昨日的電力驟降事故於下午約1時29分發生，消防處短時間內接獲160多宗被困升降機報告及50宗火警鐘鳴響事故，受影響地區包括觀塘、旺角、紅磡、青衣、天水圍、荃灣等。有屯門的住宅大廈報稱有市民被困𨋢，需約20分鐘才獲解決。

現身致歉 未正面回應保養 中電總裁羅嘉進在昨晚記者會中向市民致歉，指雷暴警告期間高壓設備發生故障，中電人員正作跟進及調查。被問及會否回饋市民時，他沒有正面回應。至於電壓驟降是否應加入賞罰機制，他指電壓問題在電力供應系統中難以避免。至於事故是否設備缺乏保養維護，及中電近期多次發生類似事故，明顯沒有吸取教訓，羅沒作正面回覆。

政府先前與兩電簽訂的《管制計劃協議》中有設獎懲機制，若果長時間供電中斷將會被罰。去年完成的中期檢討，亦針對嚴重供電事故加入額外懲罰機制。多名議員表示該機制未有包含電壓驟降問題，認為應該擴展至電壓驟降。若影響時間較長、市民較多則同樣需要受到懲罰。議員劉國勳亦要求在立法會環境事務委員會5月的會議中加插議程，邀請中電派代表出席，連同早前發生的多宗事故一併討論，公開交代原因及改善措施。

機電署限4周內提交報告 機電工程署表示，昨日下午約2時，即事發半小時後接獲中電通報。該署隨即與中電跟進事態發展，並即時派員到場評估。機電署已要求中電盡快查明事故成因，並在4周內提交詳細報告。機電署又要求各註冊升降機承辦商，匯報升降機受影響的情況，並調配人手到受影響地區，協助放出在升降機受困的乘客及重置升降機運作；署方會繼續與中電密切聯繫，並敦促中電採取適當的跟進工作。