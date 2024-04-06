走塑代價顧客受 環保變相掠一筆

正當垃圾徵費計劃激起不少爭議，「先行先試」愈試愈多甩漏之際，另一項環保政策將會率先上路。首階段管制即棄餐具措施本月22日起實施，有大型連鎖快餐集團宣布，屆時將停止向外賣顧客免費提供塑膠即棄餐具，改為另收1至2元提供非塑膠即棄餐具。預料此舉會為業界所倣效，意味市民除非自備餐具，否則外賣用膳成本將會增加。

該快餐集團通告顯示，餐廳計劃提供3款餐具包，一是有竹漿匙和竹筷子組成的中式餐具包；二是木刀、竹漿匙和木叉組成的西式餐具包，售價均為1元。客人亦可以2元選購環保餐具包，內含不銹鋼刀、匙和叉。誠然，新政實施後，塑膠即棄餐具將被禁售，餐廳推出替代品無可厚非，惟另外收費則明顯有「掠水」之嫌。

環保署指出，非塑膠如紙、軟木餐具的成本與塑膠餐具相若，例如膠刀叉匙與木刀叉匙，平均每件只相差約0.04元，而非塑膠攪拌棒的價錢，更與塑膠攪拌棒相若。整體來說，一套環保餐具與膠餐具的價錢相差不超過0.2元。倘當局數據真確無誤，快餐店對每份環保餐具索價1至2元，不能不說是暴利。為何一直以來提供膠餐具免費，但非膠餐具則要另外收費？

當然，這樣做應有助減少市民使用即棄餐具，就像十多年前實施的膠袋徵費，促進市民自備購物袋。但既是如此，為何不就膠餐具徵費，而非要全面禁止膠餐具不可？港府的理由是為了環保，高官振振有詞聲稱，塑膠無法分解，釋出的微塑膠更會污染海洋魚類，人們進食吞下微塑膠的魚，會對健康構成威脅。話是這麼說，但政府大張旗鼓搞的垃圾徵費計劃，指定垃圾袋同樣為膠製，同樣不能降解，高官甚至要求市民丟棄廚餘前另外用袋包好，再放入指定袋，免指定袋被刺穿。膠袋用完一個又一個，難道不會污染環境嗎？還談何環保呢？

走塑不是不好，環保也沒有人反對，但現時經濟面臨下行風險，加上深圳競爭，飲食業正經歷寒冬。垃圾徵費計劃已被業界轟為百上加斤，走塑又即將上馬，由經營者到顧客的開支都必會增加，現時是否最合適推行時機，令人疑問。事實上，港府早前派員走訪全港約2萬間中小型食肆，講解走塑新例，竟然有多達八成食肆未做好準備。飲食業界代表不諱言，小商戶對新例不熟悉，並指替代餐具較膠餐具貴逾25%，跟環保署提供的數據有極大出入。姑勿論成本是貴了25%，還是相差不超過0.2元，可以肯定的是羊毛出自羊身上，成本必然轉嫁給消費者。

與此同時，網上又傳出本港另一連鎖快餐集團提供的紙製外賣餐具「不堪一擊」，遇熱糊成一團，根本無法使用。須知並非每位外賣顧客都方便自備餐具，若替代餐具不耐用，食肆又要另外收費，顧客的觀感肯定不好。飲食業生意難做，基層生活維艱，港府推行環保卻一味寓禁於徵，隨時只會適得其反。