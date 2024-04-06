笑看天下：日菲必落得瞎折騰

美國財政部長耶倫一年內第二次訪華，據悉此行希望進一步穩定中美關係，同時提出對中國喺某些行業大規模投資引發外溢效應嘅憂慮。耶倫要求中方「糾正不公平貿易行為」，豈非惡人先告狀？

正如中國外交部發言人指出，近年來中國電動汽車、鋰電池、光伏產品等出口增多，這是國際分工和市場需求的結果，有利於推動世界綠色發展……至於誰在搞非市場操作，事實就擺在這，美國針對中國的經貿科技打壓的措施層出不窮，不是在「去風險」，而是在製造風險。

說來奇怪，美國一方面不斷派高官訪華，一方面並沒有停止打壓和圍堵中國，這不是很矛盾嗎？不誠無物，在台海、南海問題上，美國一直在踩中國的紅線。呢，美國副國務卿坎貝爾周三在華盛頓智庫新美國安全中心發表演說時表示，美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）的潛艇計劃，可能有助遏阻中國大陸對台灣的行動，罕有地將之與台灣相提並論。此外，拜登政府尋求加強與亞洲地區盟友嘅夥伴關係，一直未曾稍歇，除越南、印度外，美國、日本、菲律賓下周四將喺華盛頓舉行三邊峰會。

值得留意嘅係，菲律賓和日本將簽署「相互准入協定」（RAA），簡言之，兩國可望互派部隊到對方國家訓練及演習。日本一直跟隨老美腳步，視中國為「威脅」，並於2022及2023年先後跟澳洲和英國簽訂RAA，去年亦表示會同法國締結RAA；今次同菲律賓簽訂RAA，亦不過行禮如儀。英媒就指係向中國發出一個清晰訊息，即美國及其盟國日漸憂慮，中國大陸在台灣周邊和南海其他地區嘅軍事活動。日本和菲律賓睇唔到華府連以色列都控制唔住，一注押落美國肯定血本無歸，落得瞎折騰！