撥亂反正：元首通話 南海為重

中美元首日前舉行視像會議。與去年底的三藩市「習拜會」及之前多次元首通話比較，今次會議雙方都表現得異常低調，既沒事先的張揚，也無事後的鋪張。根據雙方會後公布，兩人在短短1小時45分鐘的會議上，討論了不下10項議題，即是每項議題平均只談了約10分鐘，自然難以傾得深入具體，更不可能帶來甚麼重大突破或豐碩成果。

故此有人估計，今次會議只是三藩市習拜會後，兩國同意將溝通恒常化的體現和延續，即是一次例行公事而已。據報會議是中方應約與美方舉行，事實上，美方在習拜會後繼續全方位打壓中國，難免令中方覺得話不投機半句多。不過，在當前國際局勢紛亂，戰爭與恐襲頻生之際，中美有溝通總好過「冇偈傾」。

那麼，到底是哪一項事情，促使美方要在這一個時刻邀約中方對話呢？本地傳媒慣性地聚焦於香港與台灣問題。美方早前揚言會就國安問題制裁新一批香港官員，中方則表明會作出反制，這對雙方而言都是另一件例行公事，沒甚麼好談。台灣方面，新領導人還有個多月才就職，暫時各方都不想生事，故相信也不是會面重點。

中方警告美方不要再打壓中國的經貿與科技發展，美方敦促中方放棄在俄烏戰事上支持俄羅斯，大家都是老調重彈，對牛彈琴。對於當前最火熱的以巴衝突，雙方反而隻字不提，估計是美國自知中東戰火自己也有份燃點，現在以色列已失控，隨時會反咬主人，那就無謂向中方自暴其醜了。

雙方也提到美國財長耶倫和國務卿布林肯將先後訪華，但總不會由國家元首倒過來幫兩位部長下屬的出訪鋪路。根據「排除法」，看來美方主要想就南海局勢與中方溝通摸底，下期再談。