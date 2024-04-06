自成一家：降污成為外交利器

空氣污染危害人體健康，已成為近年各國亟待解決的一個公共衞生問題，但在亞洲地區似乎沒有獲得足夠重視。根據早前公布的一份報告顯示，去年全球空氣污染最嚴重的百大城市，竟然有99個是在亞洲。以數量來看，最多的是印度，共有83個。不過說到程度最嚴重的，則是孟加拉和巴基斯坦，懸浮微粒濃度皆超過世衞建議水平逾10倍。

其實亞洲其他很多國家也受到空氣污染的困擾，泰國清邁和越南河內前段時間就被列為即時空氣質量最差的城市，情況比孟加拉和印度還糟糕。例如清邁的PM2.5濃度在3月中旬超出世衞標準值約20倍，最後要驚動泰國總理賽塔親自走訪清邁，呼籲民眾盡量在家辦公。

歸根究柢，亞洲的空氣污染問題與各國的經濟活動有關。隨着經濟發展，汽車及工廠等往往成為空氣污染的主要來源。但亞洲多國空氣污染嚴重還有另一個原因，就是許多農民在播種新作物之前放火焚燒耕地，清除殘茬、雜草，產生大量顆粒污染物黑碳。記得有一年印尼農民焚燒農作殘留物，燃燒產生的煙霧飄到新加坡，導致新加坡空氣污染加劇，我的不少新加坡朋友被迫逃到香港避難。

客觀而言，空氣污染是城市發展的必經階段。多年前中國的空氣污染問題也十分嚴重，直至2013年政府出台《大氣污染防治行動計劃》，聲言要像對貧困宣戰一樣堅決向污染宣戰，中國的空氣質量才逐漸好轉，北京治理大氣污染的做法也獲得國際社會高度認可。

近年中美博弈激烈，雙方都在爭取亞洲國家支持。北京大可以把空氣污染議題化為外交利器，主動與亞洲各國分享大氣污染治理經驗，共同改善區內的空氣質量，以提高中國的外交形象。