橫眉冷看：鬥低價不是出路

近日觀塘區有飯館拋出震撼彈，售賣10元一盒的叉燒飯，價格猶如時光倒流40年，這消息引來輿論嘩然，有些人甚至在問，此舉是否香港飲食界臨死前的最後一博？深圳的物價比香港低廉，但也很難找到這般便宜的飯盒，觀塘區那家飯館，相信是在做賠本生意。據香港餐飲聯業協會表示，單計上個月，就有近300家本地的餐廳、飯館結業，前瞻未來，情況可能會愈演愈烈。

本地的餐飲業要想重現生機，一定要認清方向，鬥便宜絕不是出路。香港不少消費者手頭並不缺錢，很多人固然熱衷於到內地大灣區玩樂，但也喜歡到日本、南韓、台灣去購物和吃喝，如果計及機票加住宿，可謂所費不菲。大量香港人不願意留港消費，真正的原因，是本地的服務水平欠佳，食物或貨物的品質也不理想。

澳門的物價不比香港便宜，但當地餐飲業十分蓬勃，不像香港般，爆發一波又一波的結業潮。很多香港人「過大海」，未必是要到澳門賭錢，而是純粹去吃喝、遊玩，近年不少港人的心態就是，錢到甚麼地方花都好，可別花在香港便行。

所謂「知不足然後能自反也，知困然後能自強也」，香港餐飲業最大的不足，不在於價格高，況且即使要打價格戰，也不可能打贏內地大灣區。本地業界的自強之路，理應從服務和品質入手。譬如一家日資的壽司連鎖集團，在香港分店眾多，但每一家分店的門口，幾乎天天都排滿客人，筆者是一個沒耐性排隊的人，故幾年下來只光顧過一次，很想再去，每次都被門前的人流嚇怕，也就只能作罷。這一家壽司店不是走廉價路線，卻一直客似雲來，可見只要品質優良，在香港仍是不愁客路。