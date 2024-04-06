筆下風雲：民主燈塔蒼白無光

「世界中央廚房」車隊在加薩遭以色列軍方精準打擊，造成人員傷亡，事件在西方社會造成轟動。美國總統拜登不得不擺出強硬態度，在跟以色列總理內塔尼亞胡通電話時表明，不能接受人道工作者被針對襲擊，以方需要採取特定、具體及可衡量措施，解決平民受傷、人道主義苦難及援助人員安全問題。結果在結束通話不久，以色列宣布重開3條讓人道救援物資進入加薩的路線。

這代表以色列會有所收斂嗎？非也，這顯然又是美以雙方打龍通、扯貓尾、大戲一場。美媒報道，在「世界中央廚房」車隊遇襲的同一日，美國國務院批准將大批彈藥移交以色列。加薩的平民安危，白宮何時有放在心上？拜登惺惺作態，民主燈塔蒼白無光。

當然，「世界中央廚房」是美國慈善救援組織，車隊遇襲，拜登不得不有所反應。但另一邊廂，白宮不斷強調支持以色列徹底剿滅哈馬斯，軍火源源不絕供應。不難想像，以軍轟炸救援組織車隊，藉口必然是內藏哈馬斯。事實上，以軍每次血腥屠殺加薩平民，連醫院、難民營、學校都不放過，理由都是一樣，就是內藏哈馬斯成員。要不是有美國背書，以色列絕對無法如此有恃無恐。

出於自身利益，只要是沆瀣一氣的「盟友」，就算做盡殺人越貨、違反國際法的暴行與勾當，美國一樣盲撐，還要將反對聲音滅聲；但只要政治體系不同，就算戰爭出於自衞，美國亦必定大力抹黑。俄烏戰爭明顯就是源於北約擴張威脅俄羅斯國家安全、美國利用烏克蘭打代理人之戰，俄羅斯才不得不反擊。至於所謂的新疆種族滅絕，明明當地人口每年都不斷增加，美國一樣聲大夾惡指控中國。

這樣的世界一哥，根本無法令人信服。