強詞有理：美式效率

中國被形容為「基建狂魔」，有些人可能不服氣，其實不必不服氣，只要跟美國對比一下，就知道兩者的差距在哪裏。美國馬里蘭州巴爾的摩大橋上月被貨櫃船撞塌，總統拜登為了拉選票，這次倒是沒有瞌睡，第一時間表態聯邦政府將支付重建大橋的全部費用。反應不可謂不迅速，也不可謂不慷慨，可惜急驚風遇上慢郎中，國會兩黨政客為撥款的事宜爭論不休，拜老頭急也沒用。

國會何時通過撥款不知道，目前只知道重建大橋需要至少花費20億美元以及10年時間，單是先清理出一條航道，就要動用美軍工程兵部隊，還要下撥6,000萬美元緊急資金。有美國網友慨嘆，如果是在中國，重建這條大橋也許只要兩億美元，一年時間。實際上，這還是低估了中國基建能力，新冠疫情期間，武漢10天就建成火神山醫院，12天建成雷神山醫院，這種效率和速度沒有任何國家可以相提並論。

美國電動車特斯拉在上海的超級工廠，只花了11個月時間就建成投產，成為該品牌效率最高的生產和出口基地，這對當今的美國而言簡直無法想像。特斯拉老闆馬斯克曾讚嘆，中國在先進基礎設施上的發展比美國快100多倍，並非無的放矢。

這些年美國政府雄心勃勃提出連串基建大計，聲稱要和中國競爭，並聯合G7國家推出「重建更美好世界」計劃，將在5年內籌集6,000億美元，為發展中國家提供基建資金，對抗中國的「一帶一路」戰略。如今兩年過去了，更美好世界到底在哪裏？西方媒體也不得不承認，這項宏大計劃「因缺乏進展而步履蹣跚」。

沒有人否認，美國基建能力曾經傲視全球，100多年前就已大力發展基建設施，帝國大廈、胡佛水壩、金門大橋等重大工程都是二戰前已經落成，不知羨煞多少國家。然而時移世易，隨着美國製造業逐漸空心化，產業鏈殘缺不全，基建能力早已今非昔比。有人說，美國公司已沒有能力獨自完成巴爾的摩大橋重建工程。姑勿論這種說法是否誇張，當今美國基建效率低、速度慢、成本高，是不爭的事實。加上國會兩黨互相扯皮，不知何時才能通過撥款。不妨想像一下，若是將大橋重建工程交給中國企業，會有甚麼效果？當然，這是絕對不可能的事，老美連中國起重機也容不下，豈會讓中國企業沾手重要基建。