龍吟虎嘯：美西方深懼俄羅斯

俄羅斯的綜合實力不足以威脅美國，不足以和美國爭強；以綜合實力而論，可與美國相爭、威脅美國的是中國。但美國卻偏偏要把俄羅斯看成更加可怕的洪水猛獸，要通過打一場代理人戰爭先對俄羅斯動手，極限制裁，消耗、削弱俄羅斯，冀引發內亂，推翻普京政府。

若以條件和布局而論，美國的這種打法也可以用之於中國，美國以台灣為棋子，激惱大陸武統台灣、發動戰爭，也可以達到發生俄烏戰爭的作用。然而山姆大叔還是先選擇了「打俄」，以為「打俄」更有把握，這是錯估形勢，高估了自己，低估了中俄。其實，世界發展到今天，美國就是聯合歐洲、聯合盟友，也打不垮俄羅斯，打不垮中國，更不要說中俄一旦聯手，必令美國大敗！

特朗普、拜登和美國的政治精英們，興沖沖地以中國和俄羅斯為大敵、為最大競爭對手，必欲打倒而後快！他們犯下了對國力判斷、形勢判斷、戰略決策的根本性大錯。直到現在，山姆大叔已經處處碰壁、頭破血流、毫無勝算，卻仍然不知錯。拜登政府因為面臨大選，只想暫時調整策略，放緩對俄烏戰爭的介入，削減對烏克蘭的支援。在東半球、亞太區，只想以「防禦性軍事部署」穩住局面，要對華再發狠，一切等大選後再說。

美國雖然深知俄羅斯的綜合實力、整體國力對美國威脅有限，但有兩點它深懼莫斯科，一是俄羅斯的軍力及核武；二是俄羅斯深厚的科研科技力量。從古至今，俄羅斯民族和國家體制無論怎麼變化，它的帝國稱雄、戰鬥民族的本性始終未變；它和歐美的恩怨年深日久，仇恨未消，因此蘇聯解體後雖然實力大衰，俄羅斯一度也甚想加入歐洲、加入北約，但歐美不予接納。這之後，在強人普京領導下，俄羅斯發力，民族振興，在歐洲、中東、非洲一些地方，又和美歐爭長短。如今「北極熊歸來」，美歐坐不住了，遂把打壓俄羅斯擺在了打壓中國之前。