大埔九巴貨Van互撼釀7傷

【本報訊】昨日下午1時許，一輛72號線雙層九巴沿大埔安祥路往寶鄉街行駛，適時，一輛客貨車從寶鄉街右轉入太和路，兩車司機懷疑收掣不及，結果導致兩車在十字路口相撞，巴士及客貨車車頭俱有損毀。意外中，姓李（56歲）九巴車長與一男5女乘客共7人（62至86歲）輕傷，經敷治及包紮後，分別由多輛救護車送院治理。姓何（61歲）客貨車司機沒有受傷，至於事故經過及原因有待調查。

九巴表示，一輛路線72巴士沿安祥路往大埔墟方向行駛，經太和路交通燈位時，與一輛沿對面行車線行駛，懷疑未有讓路而右轉客貨車發生意外，巴士6名乘客及車長受輕傷。九巴已派員到醫院慰問受傷乘客。

為拾膠樽 私家車撞小巴8客傷 另外，昨日凌晨零時許，一輛載客專線小巴，沿大埔汀角路往大美督方向行駛，當駛至近汀角村對開一巴士站，司機收慢車速擬埋站落客時，尾隨一輛載乘兩名男女的私家車懷疑收掣不及，直撞向小巴右車尾。救援人員接報趕至，小巴上6男兩女（21至49歲）乘客受傷，幸傷勢並不嚴重，經敷治包紮後，再由多輛救護車送往那打素醫院救治。執法人員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。

據悉，事發時私家車內有一支膠樽綠茶跌落司機位下，姓古（45歲）男司機恐防膠樽滾入煞車腳掣，遂俯身檢拾，詎料前方專線小巴減速埋站，他懷疑收掣不及釀成意外。