疑撞斃單車婦逃離 維修員落網

【本報訊】對貓狗愛心滿滿的六旬婦人，昨晨被發現頭部重創、伏屍上水一路旁去水渠，身旁的單車有撞擊痕迹。執法人員翻查「天眼」錄影，得悉事主於前晚深夜騎乘單車途經上址，懷疑被一輛私家車從後撞斃，至10小時後始被發現。至昨晚，人員於上水發現頭燈疑被更換的涉案車輛，並以涉嫌4宗罪，於粉嶺拘捕任職汽車維修員的80後男司機。

昨晨8時許，有除草工人在青山公路轉入松柏塱村的道路準備開工，赫見一名老婦昏迷倒臥路旁去水渠，旁邊有一輛翻側的單車，車上飯盒及雜物四散。救護員接報趕至，經檢驗證實該名姓黃（69歲）婦人已經死亡，去水渠內遺下血漬。據悉，死者後腦有一邊約8吋長、深至見骨的傷口，其單車車尾有撞擊痕迹，不排除被車輛撞及所致。

執法人員、鑑證科人員及法醫到場調查搜證，而死者家屬接獲通知後到場了解，有女親友得悉噩耗一臉哀傷。據了解，黃婦居於鄰近現場的鄉村，生前熱愛動物，每周會帶備食物餵飼流浪貓狗，相信事發時她正收集附近一帶廚餘，以便餵飼流浪貓狗。

拋飛至水渠 10小時始揭發 有讀者「車Cam」片段顯示，昨日清晨6時許，涉案單車已翻側在上址路旁，旁邊擺放了一個雪糕筒，似乎無人發現女事主。另外，有附近村民指出，前晚10時許途經現場已目睹單車，當時誤會有人亂拋垃圾而未有查看。執法人員根據附近「天眼」片段，初步相信黃婦於前晚約10時30分，騎乘單車途經現場，其後有一輛深色私家車高速駛過，雖然「天眼」未拍到黃婦出事一刻，但不排除她騎乘單車期間，遭該輛深色私家車從後撞及，司機肇事後則不顧而去。黃婦捱撞拋飛至去水渠，直至約10小時後始被發現，惜最後被證實傷重不治。

人員經進一步調查後，昨晚在上水虎地坳道發現該輛懷疑涉案私家車，其車頭燈懷疑曾被更換。人員其後在粉嶺祥華邨，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」、「意外後沒有停車」、「意外後沒有報案」及「更改嚴重意外的證據」，拘捕一名姓陳（39歲）、報稱任職汽車維修員的男司機，他已被扣留調查。