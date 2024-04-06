沙頭角男女騎單車走私 檢7貓狗值21萬

持有禁區紙 取酬偷運返港 香港海關繼去年杪在沙頭角中英街偵破走私動物入境案後，於今年3月下旬先後於上址搗破兩宗同類走私案，在兩名騎乘單車返港的中年本地男女的手提袋內，共檢獲7隻貓狗，總值約21萬元。初步調查顯示，兩名疑犯屬同一走私集團，收取酬勞從內地走私動物返港，而有關貓狗健康良好，已轉交漁護署看管和照顧。

海關人員早前發現有不法分子，在網上宣稱可由內地運送動物到港，因此與內地海關於去年12月展開代號「寵營」行動，以打擊非法進口動物到香港情況，並於去年瓦解一個走私動物集團。至今年3月，兩地海關再度合作打擊走私動物活動，在根據情報及經調查後，發現有不法分子在沙頭角中英街走私動物到港，關員隨即採取行動。

不排除兩疑犯屬同一集團 至3月24日傍晚，關員截查一名持手提袋及騎乘單車、經中英街檢查站入境香港的男子，在其手提袋內發現3貓一狗，由於他沒有任何進口動物許可證，遂以涉嫌「非法進口動物」罪拘捕該名男子。另於3月26日晚上約7時，關員截查一名持手袋及騎乘單車、經中英街檢查站入境香港的女子，同樣於其手提袋內檢獲3隻貓。她因沒有進口動物許可證，關員遂以涉嫌「非法進口動物」罪拘捕該名女子。兩名被捕男女分別60及61歲，俱報稱無業，已獲准保釋候查。據了解，兩名疑犯為本地人，持有禁區紙，可以出入中英街。

海關表示，兩宗案件的犯案手法相同，不排除兩名男女疑犯屬同一走私集團，相信行動已遏止該走私集團的活動。有關貓狗已轉交漁護署看管及照顧，經獸醫檢查證實牠們約兩個月至兩個半月大，健康狀況大致良好，將接受不少於120日的隔離檢驗。該6隻貓的品種為英國短毛貓、緬因貓及布偶貓，狗隻則為比熊犬，根據市場價格，每隻貓狗可售約3萬元，7隻共約21萬元。該走私貓狗集團估計運作很短時間，提供金錢利益讓他人替其走私動物。

去年12月1日凌晨，關員發現一名61歲內地女子從內地進入沙頭角中英街，把裝有寵物的尼龍袋帶到中英街一個屬於香港範圍的店舖。一名47歲本地男子在店舖門口接收該個尼龍袋後二人進入一個單位。關員進入該單位搜查，在一處角落發現兩隻狗和在洗手間尋獲3隻貓，並拘捕該兩名中港男女。