涉掟女落街 菲籍母認隱瞞嬰兒出生罪

【本報訊】一名來自菲律賓的女子，2020年在大嶼山一單位誕下女嬰後，把女嬰掟落街。女嬰最終死亡。涉案女子昨在高院否認誤殺罪，但承認屬交替控罪的隱瞞嬰兒出生罪。案情顯示，被告稱嬰兒出生後沒有心跳，法醫亦認為，嬰兒有機會在被掟落街前已死亡。法官為了解被告背景，決定先為被告提取感化報告，押後至5月3日判刑，但強調所有判刑選擇均開放，期間被告續准保釋。

報告：女嬰或事前已死亡 現年25歲被告Villanueva Jill Naomi Garcia，在菲律賓出生，持香港身份證，報稱任職兼職接待員。她原被控誤殺罪，該控罪指她於2020年2月1日，在大嶼山塘福116號某單位內，非法殺害一名出生不足一天的女嬰。她昨日否認此控罪，但承認屬交替控罪，指她同日隱瞞嬰兒出生。案情指，當日凌晨時分，被告在洗手間誕下女嬰，之後把女嬰自洗手間窗口掟出，女嬰跌在對開後巷。同日早上10時許，有途人發現，救護員到場，證實女嬰已經死亡。

案情續指，被告警誡下說，她在工作地點認識一名巴基斯坦男子。兩人無套性交一次。被告接受測試，得知自己懷孕。男子知道事件後，表示願意支付被告墮胎費用，但被告拒絕。當日凌晨，她感到不適，坐在洗手間馬桶約10分鐘，女嬰便誕下並跌落馬桶。被告說，女嬰沒有反應或哭泣。被告之後清洗女嬰身體，她感覺不到女嬰心跳，遂用衣物包裹女嬰，及自洗手間窗口棄置。她稱當時沒有叫救護車，是因為她腦海一片空白。相關報告顯示，嬰兒有機會在被掟落街前已經死亡。案件編號：HCCC 232/2023