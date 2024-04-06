鍊11歲童下體 男導師囚7個月

【本報訊】一名男義務導師涉嫌在深水埗香港社區組織協會的功課輔導班中，多番非禮一名11歲男童，包括摸及鍊男童陰莖，過程被「天眼」攝下。該導師面對3項非禮罪受審，並於上月被裁定其中一罪罪成。區院暫委法官鄭明斌昨判處被告監禁7個月。鄭官指本案情節並非同類案件最嚴重，但不能忽視被告與事主年齡相距逾30年，事主對被告非常信任，視他為父親，故屬破壞誠信，必須判監。

官斥被告破壞誠信 現年45歲被告何永恒，在一間大學商學院任職行政主任，原被控於2022年8月13日至27日期間，5次在桂林街社協多用途活動室內非禮男童Ｘ。被告在社協功課輔導班擔任義務導師。Ｘ案發時年約11歲。由於Ｘ未有出庭作供，控方只就其中3罪繼續檢控，其餘兩罪獲准存檔法庭。是次被裁定罪成的控罪發生於8月13日。法官指，認同被告對涉案非牟利組織貢獻良多，對學生付出心力，辯方求情指本案屬單一事件。法官亦考慮到被告的非禮行為均隔着褲進行，犯案時間僅數秒。

不過，法官考慮到被告與事主的年齡相距並涉及破壞誠信，必須判監以收阻嚇作用，最終以監禁7個月作量刑起點，因被告不認罪沒有任何扣減；被告在自辯時稱，他跟Ｘ關係要好，情同父子，兩人會有身體接觸，但否認曾非禮Ｘ，並稱閉路電視顯示的，或是他的手指「在空氣中郁動」。根據活動室閉路電視片段，被告在案發當日曾多次掃及摸Ｘ大腿內側、膝蓋，以及隔着褲摸和鍊Ｘ的陰莖。案件編號：DCCC 106/2023