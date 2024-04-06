升降台急墜女工不治 親屬向康文署索償

【本報訊】西環水街於2021年中發生罕見意外。康文署香港西樹木組人員於該處架起升降台修剪路邊樹木時，懷疑吊臂有零件發生故障，導致升降台急墜，令升降台的兩名工人受傷昏迷，其中女工人經搶救後不治，男工人則肋骨骨折。事隔近3年後，女死者的親屬於周三（3日）入稟區院，民事控告康文署署長，要求署方就事件作出賠償。不過入稟狀並無透露具體索償金額。

原告是女死者曾賽茹及其親屬劉家禎，死者亦由劉作代表，被告則是康樂及文化事務署署長。據入稟狀指，女死者於2021年8月18日在西營盤水街的路邊工作時身亡，原告認為是因被告疏忽及或違反法定責任所致。原告現要求被告就事件作出賠償。

事發於意外當日早上，康文署香港西樹木組人員，到現場架起升降台修剪路邊樹木。當升降台升至離地約7米高時，急墜至離地約3米位置，吊斗在半空中搖擺，且曾猛撼工程車箭嘴燈及吊臂。其後有人爬上工程車及用梯協助營救，並固定傷者位置及避免其墜下。包括死者在內的兩名工人在升降台內受傷昏迷，消防員接報到場救出傷者，再交救護車送院。女死者經搶救後最終不治，另一名男工人則肋骨骨折，經治理後回復清醒。案件編號：DCPI 1001/2024