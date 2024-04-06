議員倡推運動旅遊 連結景點門券

【本報訊】近年旅遊業發展趨勢，是愈來愈多的旅客喜歡把體育活動納入旅程當中，而不少地區亦嘗試把運動元素融入旅遊項目，致力打造成為運動旅遊目的地。姚柏良、鄭泳舜等議員昨日提出倡議，認為本港應主動出擊「搶盛事」之餘，亦要連結景點門券推出套餐式優惠，好讓旅客留港時間延長；以及成立平台，推動運動業界與旅遊界合作。另外亦要運用香港聯通國際的優勢，支援國際體育機構落戶香港；利用大灣區的人口和市場體量以打造體育灣區、建立品牌盛事。

姚柏良表示，運動旅遊大致可區分為「參與型」和「觀賞型」，他以國際7人欖球賽為例，為此而來港的外國人多數是觀賞型，其實維港渡海泳和渣打馬拉松等本地賽事，既有歷史又有口碑，應可吸引更多旅客參與，至於本地一些大眾運動，如太極或功夫，甚至單車旅遊，相信都是能吸引旅客體驗的活動。鄭泳舜亦指，今次國際7人欖球賽，逾四成門票是由外國人購買，可見許多人是樂意來港觀看賽事，因此在舉辦賽事的同時，亦應提供博物館或演唱會等門票優勢，讓旅客延長留港時日。

成立平台廣邀業界合作 鄭又建議政府參考外國做法，把推廣運動旅遊視為一項政府政策及行為，並成立特定的運動旅遊專責工作組，制訂政策及行動方案。此外，可透過旅發局以平台運作方式，廣邀體育總會、旅遊業界或相關企業，定期舉辦商業配對活動，也可主導推出本地及境外的宣傳計劃。 以及重新檢視大型體育活動M品牌的資助及申請計劃，鼓勵申請者與商業機構加強合作，在籌辦的活動加入旅遊元素，促體育團體有更多與市場結合的項目，吸引境外旅客入場。