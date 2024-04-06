反性騷擾 族內歧視未立法 平機會主席將卸任

【本報訊】政府早前宣布，本月11日起，律政司前國際法律專員林美秀為下一任平等機會委員會主席。卸任在即的現任主席朱敏健，昨回顧過去5年在平機會的工作，形容「燙手山芋不燙手，且還相當暖心」，指平機會的內部運作及管治經過重整，已見改革成果，而一系列的反歧視法例修訂建議獲政府採納並獲得議會通過，得以保障餵哺母乳女士、及共同工作崗位免受性騷擾。不過談到任內有兩項工作未完成，分別是建議政府因應反性騷擾及族內歧視進行立法。

朱敏健：技術細節較想像中複雜 朱敏健指當日就反性騷擾項目而向政府提交建議之後，平機會仍深入研究，看看在反性騷擾的議題上，現行法例能否再有增補空間，並就此而提出一些建議。他說彼此沒有僱傭或同事關係的人員，身處共同工作間之內而又產生懷疑性騷擾行為或投訴，礙於現行法例，平機會難以有效處理。此外，聯校活動當中，不同學校的師生之間發生一些性騷擾的爭議；或劏房住客之間的性騷擾投訴，因現行法例未有涵蓋，平機會亦難以跟進。不過平機會已將有關情況總結，向政府提出修補現行性別條例之下的反性騷擾條款，雖然任內未有具體成果，但認為在可見的將來，情況會有進展。

除了反性騷擾，朱敏健指現行種族歧視條例範圍下，針對內地人在港遭受歧視的處理效果不佳，因此曾向政府提出一些立法建議，然而近年香港的社會氣氛出現明顯轉變，有關內地人遭受歧視的投訴極低，加上平機會透過宣傳教育，指出任何身份背景的人在香港亦不應受歧視或騷擾。例如疫情初期，有食肆張貼疑似針對內地人的告示，平機會勸喻收回，結果有關行為大幅減少。有關族內歧視立法的技術細節，他說較想像中複雜，對於未完成修例並不遺憾。