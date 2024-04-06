工會倡設4級職系 吸救生員新血

【本報訊】本港泳池數量眾多，惟救生員人手一直不足。早前亦有議員向立法會提問，關注救生員人手不足的情況。港九拯溺員工會昨日發布職系架構檢討調查報告，指出有超過70%現職季節性救生員曾考慮投考技工。報告又指，架構檢討後有近90%受訪者會選擇加入政府救生員團隊。工會同時指出，外判救生員或聘任外勞只會讓本港救生員流失情況更加嚴重，令致行業萎縮，且其專業性成疑。

憂輸外勞反致行業萎縮 工會建議設立4級制的救生員職系，分別是救生員、高級救生員、見習救生主任及救生主任，首兩個職級只需中四學歷即可；見習救生主任或以上需要中五學歷。該會又建議，主任級職系可統一訓練技術、拯救行動、採購救生設備、場地安全檢查、水上活動推廣、招聘事宜等，令救生員行業專業化。調查結果指出，當前有87.6%受訪現職公務員救生員有轉部門或離職傾向，但有95.9%的受訪者稱會在職系架構檢討後留任。96.7%的受訪者表示認為可提升士氣及得到尊重，可見職系架構檢討後，對士氣及留住人手都有十分正面的反應。工會表示，如職系架構檢討後投考人數會上升，有助解決招聘困難，更能全面開放泳池/泳灘。

早前有人提出可以聘任外勞解決當下本港救生員人手不足問題。香港政府拯溺員工會主席鄧子安表示，曾經有不合資格外判救生員上崗，是後來被人舉報才揭發。他指康文署當前做法是將所有救生員外判，而本身的公務員救生員編制卻未保留，他對此表示「很奇怪」。

港九拯溺員工會副理事長胡啟榮表示，救生員一職很靠經驗，過往亦曾有新任新救生員遇到溺水者不敢採取急救措施。胡認為聘用外勞救生員這一選擇不可取。他解釋指，語言文化有差距，而救人是分秒必爭，若出現溝通問題則後果難以想像，且拯溺員職業具季節性，冬天不知如何安排外勞的去向。他又指，若請外勞過多勢必造成本地工人流失，本地職工權益難以保障，亦會令行業萎縮，難以保障市民安全。