元屯拒拆僭 9人共罰款逾46萬

【本報訊】新界僭建禁之不絕，再有業主被定罪。6名司理人和3名共同業主因不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，上月於屯門裁判法院被定罪及判罰款共逾46萬元。第一宗個案涉及元朗一個面積約1,900平方米的僭建物，6名司理人均沒有履行清拆令；第二宗個案則涉及屯門仁政街一幢商住大廈，3名業主也沒有履行清拆令，故被屋宇署提出檢控。

涉祖堂地商住廈

元朗丈量約份第124約其中兩個地段的一個面積約1,900平方米的僭建物，有關地段由負責管理祖堂土地的6名司理人共同管理。由於有關搭建物不會獲得地政總署發出的豁免證明書，不屬《建築物條例（新界適用）條例》（第121章）的新界豁免管制屋宇，有關僭建物亦無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署遂向有關司理人發出清拆令，但該6名司理人沒有履行清拆令，最後於去年4月28日在屯門裁判法院被定罪；至上月22日上庭時有關司理人仍沒有履行清拆令，故被法庭判罰款共30.6萬元，當中18.6萬元屬就罪行持續的日數所判的罰款。