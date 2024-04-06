加強對職工會監督 擬擴權登記局

【本報訊】勞工及福利局表示，職工會登記局正積極推展修訂《職工會條例》，加強登記局局長監督及管理工會的法定權力，維護國家安全。當局正參考相關條文，聯同相關決策局及律政司擬定修訂《職工會條例》的建議，並會適時就修訂建議諮詢持份者，包括勞工團體、勞顧會及立法會。

曾半年接獲4300宗申請 根據勞福局提交立法會的文件指出，在反修例風波期間，即2019年11月至2020年5月，登記局共接獲4,300多宗登記申請，較過往每年平均約15宗大幅飆升。當局其後加強審核登記申請，包括修訂「職工會登記申請書」，要求發起人簽署聲明，確認職工會的目的和宗旨合法，且不會進行可能危害或不利國家安全和違法的活動等，已登記的職工會數目由2019年年底的917間，增加57%至2023年年底的1,436間，另有16間已登記的職工會聯會。截至2023年年底，正在處理的登記申請有7宗，整體情況已回復平穩。

局方又提到，近年一些職工會進行的活動，涉嫌與《職工會條例》及或職工會會章不符，登記局主動監察有關職工會，並作出適時跟進。視乎情況，登記局會向有關職工會給予口頭勸諭或發出勸喻信或警告信。如違規的情況嚴重，登記局可依法取消職工會的登記。在2021年及2023年，分別有一間職工會因曾被用作與其宗旨或會章牴觸的用途，違反《職工會條例》，被登記局取消登記。