月入中位數 中西區蟬聯首位 觀塘區再次墊底

兩者相差1.86萬 無錢無樓生活難 「有錢佬」不一定住淺水灣別墅，窮人也不一定住深水埗。根據政府統計處昨日最新公布的《2023年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》報告書，全港住戶入息中位數為3萬元，而住戶每月入息中位數最高的地區繼續由中西區蟬聯，高達4.26萬元；最低地區與去年一樣是觀塘區，僅得2.4萬元。不過，有錢不一定代表居住自置物業，中西區居於自置居所的住戶百分比三甲不入，而觀塘區則同時成為居於自置居所住戶百分比最低一區，可謂「無錢又無樓」。

根據報告顯示，住戶每月入息中位數最高地區為中西區，第二高的地區是灣仔區，為4.05萬元；而第三高則是西貢區，有4.04萬元。相反，住戶每月入息中位數最低的地區，依次是觀塘區、深水埗區及黃大仙區，深水埗區的所有住戶的每月入息中位數為2.41萬元，而黃大仙區則是2.51萬元。

自置物業西貢區最多 若對比最高及最低地區的住戶每月入息中位數，兩者相差達1.86萬元，貧富懸殊頗為嚴重，而全港住戶入息中位數為3萬元，較對上一年，即2022年的2.83萬元增加1,700元。

另外，報告亦有統計不同地區居於自置居所的住戶百分比，但就與住戶每月入息中位數的結果不盡相同，似乎有錢也不一定居住自置物業，計及全香港居於自置居所的住戶百分比，則為50.4%。

根據報告統計，全港最多住戶居住自置物業的地區為西貢區，高達66%；其次為大埔區，有65.4%；第三為荃灣區，有59.7%；東區排第四，有59.1%，但「最有錢」地區的中西區則為58%，排行第五。而居於自置居所的住戶百分比最低的地區首3位為觀塘區、葵青區及深水埗區，分別是30.2%、33.9%及39.3%。而勞動人口特徵方面，2023年勞動人口數目為382.23萬，其中元朗區、沙田區及觀塘區的勞動人口數目相對較多，而2023年的勞動人口參與率為57.3%，當中中西區的勞動人口參與率最高，而觀塘區的勞動人口參與率則最低。所有區議會分區的男性勞動人口參與率均較女性為高。