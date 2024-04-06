造價71億 沙田T4幹路將再申撥

【本報訊】政府上月臨時撤回沙田T4主幹路工程的71.6億元撥款申請，運輸及物流局繼續爭取議員支持，強調政府落實意願堅決。局長林世雄昨表示，T4主幹路是新界東北區策略性項目之一，可令沙田區繁忙時間的主要行車時間縮短約40%，政府潤飾申請撥款文件後，會在短時間內再提交財委會，若獲批准便會即時動工，施工期約6年。

盼與繞道互補功能 T4主幹路項目於2006年曾刊憲，當時造價僅11億元，如今飆升5.5倍至71.6億元，引起爭議。林世雄接受報章訪問解釋，當年仍在初步規劃階段，而現時方案聽取民意及地區人士意見，例如將高架天橋變作隧道、增設單車徑和行人路、增加沙田路近博康邨的密封式隔音屏障覆蓋範圍等，長度及難度都有增加，與當年「唔係橙同橙比較，而係橙同蘋果嘅區別」。

林世雄又不贊同沙田繞道可替代T4主幹路，指沙田繞道建成後，車流仍會駛經沙田市中心，無助解決該路段車流，冀望沙田繞道可與T4主幹路起互補功能。他強調，政府規劃的任何交通發展，都會根據區域發展、需求、人口增長等作通盤考慮，因此自己有責任多向市民解說，讓市民知道政府正努力解決問題，希望得到他們支持。