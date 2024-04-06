東鐵閘門料明年全裝妥

火炭站早前接連墮軌 檢視引導徑稱無問題 港鐵昨到立法會鐵路事宜小組委員會，交代提升設施及乘客體驗的進度。港鐵表示，東鐵綫13個車站去年中起展開月台閘門安裝工程，形容進度理想，料明年內可完成所有工程。無障礙設施方面，現時僅餘炮台山站未有連接車站大堂和地面的客用升降機，而由路政署興建連接炮台山站的客用升降機，預計2027年完成。至於火炭站早前接連有兩名視障人士不慎失足墮軌輕傷，港鐵指事後已檢視失明人士引導徑及站內設施，認為屬於妥善。

東鐵綫13個車站去年中起展開月台閘門安裝工程，港鐵車務及創新總監李家潤昨在立法會鐵路事宜小組委員會上表示，工程進度理想，當中馬場及落馬洲站的閘門已於去年投入服務，大埔墟、上水、大圍及沙田站將於今年上半年完成，預計今年年底前完成合共9個車站的閘門安裝工作，並會於明年內盡快完成餘下各車站工程。

有議員關注港鐵要到明年才完成工程，提出是否需要提早收車和延遲開車，爭取時間施工。李家潤解釋，東鐵綫羅湖、旺角東及大學站，車站月台弧度較大，工程難度高，港鐵已經研究改善工序，將於今年第4季起陸續啟動3個車站工程。他又指，不希望透過縮短列車服務時間以便利施工，會盡量從施工工序着手。

對於東鐵綫火炭站早前先後有兩名視障人士不慎失足墮軌輕傷，李家潤表示，監控系統事發時已即時發現墮軌，職員隨即到場協助，將兩人扶上月台，以及叫停即將到場的列車。其後，港鐵亦檢視失明人士引導徑及站內設施，認為屬於妥善，例如扶手電梯、出入閘機都有聲響提示等，但重中之重希望盡快落實幕門安裝工程。

剩餘炮台山站無客��駁地面 李家潤補充，港鐵會繼續在車站增設洗手間、育嬰間和飲水機，而無障礙設施方面，現時在全線99個港鐵車站中，只餘炮台山站尚未設有連接車站大堂和地面的客用升降機；路政署正興建寶馬山行人通道系統，項目包括興建行人隧道及客用升降機連接炮台山站，預計2027年完成。

另外，有議員關注復活節假期期間，東鐵服務備受挑戰，羅湖站人流極多站滿月台，導致乘客未能落車。李家潤表示，港鐵會視乎人流加強東鐵綫班次，至於復活節假期有關羅湖站的情況，港鐵會檢視如何更好控制人流安排及列車班次。