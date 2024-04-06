醫健：醫健寶庫：小兒腹痛原因多 症狀嚴重即求醫

腹痛是小兒經常遇到的問題，有時讓家長非常擔心。根據筆者在瑪麗醫院行醫的經驗，每星期總有幾個小朋友因為不同原因的腹痛而入院，當中很多病例問題不大，經保守治療或服用簡單的藥物便會痊愈；但也有不少較為嚴重甚至危及生命的個案，需要手術治療。

當小孩感到肚痛，很多家長第一個疑問：「這是盲腸炎嗎？」其實盲腸炎的正確學名是闌尾炎，是小兒腹痛其中一個常見的原因，但是並不是每個小朋友腹痛都是由闌尾炎所致。一般闌尾炎相關的腹痛，早期多出現於肚臍附近位置，然後逐漸集中在右下腹。假如腹痛持續甚至加劇，且蔓延至整個腹部，以及出現發燒、嘔吐，甚至休克等症狀，就應盡快求醫。

不過，正如前文提到，小孩腹痛有很多其他原因，而比闌尾炎更為常見的包括便秘、食物敏感或過濾性病毒感染。如果是這些情況引起，腹痛多數較輕微，有時是間歇性陣痛，而且痛楚的地方不會集中於腹部某一個位置。小孩的精神狀況、食欲，以及對外界的反應，也未必受影響。

當然，大部分家長也不是醫生，有時未必能分辨甚麼腹痛較為嚴重，所以帶患者看醫生永遠是最正確的做法。尤其當小孩出現以下腹痛的「紅旗」症狀，包括嚴重而持續的腹痛，痛楚集中在某一位置，並出現嘔吐、嘔吐物呈綠色，以及大便有血或呈黑色芝麻糊狀等症狀。如幼兒有嚴重嘔吐或腹瀉也需要特別留意，尤其當小便量下降時（尿片總是乾爽的），應該立即求醫。

最後，家長們可留意一個較為明顯並容易察覺的情況：如果腹痛導致小朋友對於平時的嗜好，例如砌積木、閱讀、到遊樂場玩耍等都失去興趣，可能是患上嚴重疾病的病徵，需要加倍注意。

香港大學李嘉誠醫學院

臨床醫學學院外科學系臨床副教授 鍾浩宇醫生

香港大學李嘉誠醫學院