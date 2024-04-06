全球迄50宗猴疱疹傳人 奪21命

【本報訊】有市民疑在金山郊野公園遭野生猴子襲擊後，感染俗稱猴疱疹的B病毒，一個月後發燒及神志不清。感染及傳染病醫學會會長林緯遜形容，事件非常罕見，因B病毒被發現近一個世紀，至今全球只有約50宗感染人類的個案，死亡個案已多達21宗，故人類一旦感染B病毒，致病性非常高，延誤治療的死亡率更可高達八成。

林緯遜指，猴子受B病毒感染後，可能只會出現輕微，甚至沒有病徵，但人類若感染B病毒，致病性便非常高。B病毒多數會存在於獼猴的體液，人類一旦接觸就有機會被感染，大部分情況是因被咬傷或抓傷，亦有機會是帶病猴子的組織或體液接觸到傷口。如人類受感染，有機會影響中樞神經系統或脊椎神經。近年有藥物治療該症，但若延誤治療，死亡率可高達八成。根據美國疾病管制與預防中心數據，全球約50宗B病毒個案中，有21名患者死亡。

中招後即治療 痊愈率極高 對於一般情況，林指除非人類被帶有病毒的猴子咬傷或抓傷，否則間接接觸的感染風險不高。但若被帶病獼猴抓傷後，人體肌膚會有紅腫痛，繼而發燒及肌肉痛，若感染後快速治療，痊愈機會極高。但如果影響到神經系統，可能會頭痛及麻痹，情況嚴重者更會出現腦炎。由於病毒影響神經潛伏期可達數天至數周，患者可能忽視。他提醒市民，若不幸遭猴子咬傷或抓傷後，應立即處理傷口及即時求醫，向醫生詳細報告情況，由醫生判斷有否需要打破傷風針、服用抗生素及抗病毒治療等。