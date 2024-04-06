絕育猴比例冀增至8成

每年近10宗襲擊個案 籲勿餵飼誘到身旁 本港發現首宗市民疑被猴子襲擊後，感染俗稱猴疱疹的Ｂ病毒個案，一度情況危殆的患者現已轉為嚴重。漁農自然護理署昨日透露，過去3年，每年約有200至300宗猴子滋擾個案，相比2006、2007年時每年過千宗個案，數字已大幅下跌，而猴子傷人事件每年約有2至8宗。漁護署呼籲市民不要餵飼野生猴子，因餵飼會養成猴子依賴人類，主動向市民索取食物，甚至滋擾社區，直言部分市民帶水果餵猴子是「好心做壞事」，會影響其健康。有議員建議當局考慮採用捕捉，甚至人道毀滅的手段，應對具攻擊性的獼猴。

染猴疱疹男 情況嚴重 過往健康良好的37歲男子2月下旬到訪金山郊野公園，遭猴子襲擊，上月情況轉差，後被證實感染猴疱疹，該病死亡率甚高，幸男子已由危殆轉為嚴重。

漁護署高級動物護理主任石仲堂表示，現時每年猴子傷人事件約有2至8宗，猴子滋擾情況有所改善。自2007年，漁護署已安排為野生猴子做絕育，至今已絕育猴子累計超過1900隻，推算佔整體約70%，未來會繼續加強工作，將以往每年可替80至100隻猴子絕育的目標，增至每年100至120隻，期望到2028年將絕育猴子比例提升至80%，以控制獼猴數量。

石又提醒市民，盡量與猴子保持距離，避免與之四目交投。到訪郊野公園時，將食物和膠袋放在背包內，以免引來猴子搶食。石又指，猴子在山上有充足天然食物，如樹葉、花朵，署方多年來亦種植了數十萬棵適合猴子進食的植物，反而猴子經常被人餵食蘋果、香蕉等，改變了牠們的口味，猶如「好心做壞事」，若猴子長時間攝取高糖分食物，可能會導致肚瀉，呼籲市民切勿非法餵飼猴子。

倡考慮捕捉人道毀滅 有議員則稱，曾目睹大量猴子出沒，擔心當局低估本港野外猴子數量。提醒市民在野外遇上猴子時切勿揚手打招呼，這有機會被猴子視作挑釁。同時，當局亦應加強對禁餵野生動物法例宣傳，並建議若猴子具有較強攻擊性，當局應考慮絕育以外的措施應對，包括捕捉、隔離，甚至人道毀滅。

野外活動組織創辦人陳家俊就認為，香港市區與郊野界線緊密，猴子已經見慣人類。坊間有部分人士會餵飼猴子，更使猴子行為愈來愈猖狂。而且過去10多年野外猴子數量持續攀升，並擴大活動版圖，致使不少市民受滋擾。年輕或幼年猴子較多會主動問人類索取食物，人們亦因小猴子看似可愛而放下戒心，不過幼猴父母或長輩可能就隱藏在周邊，一旦拿出食物就可能被引來襲擊。他又認為政府捕捉猴子工作雖有一定成效，但捕猴工作難度相當高。