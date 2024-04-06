與4國合作打擊 反散播兒童色情 港拘13人包括教職員

【本報訊】有跨國不法分子在網上散播兒童色情物品，當中更有本港教職員參與其中。執法部門與其他4個國際執法機構聯合舉行反兒童色情罪案行動，早前在港拘捕13名涉案人士，年齡介乎31歲至73歲，各人報稱任職教職員、廚師、工程維修員、退休人士等，其中一名被捕的教職員涉透過社交媒體平台結識未成年小朋友，主要以男童為主，透過聊天建立關係，藉此誘使他們拍攝及分享裸露相片，他被捕後已遭學校停職。其餘12名被捕人士透過點對點分享軟件，下載有關兒童色情物品，並儲存在其電腦或智能電話內。

獨劍行動 5地逮捕272人 本港執法部門與新加坡、南韓、英國及澳洲執法部門合作，於年初展開代號「獨劍行動」，打擊兒童色情物品。參與機構於今年2月26日至3月29日期間，在各地共拘捕272人，年齡介乎12至73歲。本港執法部門於3月25日突擊搜查全港多處地點，拘捕13男，他們涉嫌「管有兒童色情物品」以及「促致未滿18歲人士製作色情物品」。行動中，部門檢取21部電腦、9部智能電話及75個外置儲存裝置，案件初步點算涉及約980套兒童色情物品，暫時未發現本地受害人。

新加坡及南韓的執法人員則拘捕了259人，年齡介乎12至70歲，涉嫌管有或分享兒童色情物品。各地執法部門共發現逾400部電腦及外置儲存裝置及155部手提電話。

執法部門呼籲保護兒童，又提醒兒童切勿參與含有色情或性意味的網上對話，不要在網上分享個人及家庭資料，更不要在鏡頭前裸露身體。對初相識甚至不相識的網友應有警惕心，勿接受網友的禮物或單獨見面。