東呼即應：YouTube宣淫須問罪 東方第10度檢舉

東呼即應集各界意見 促源頭打擊鹹片 醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，至今色情影片不絕，東方傳媒機構（下稱「東方」）近日再發現以下5條YouTube影片，涉及大量裸露或性器官大特寫的片段，甚至有SM（性虐待）畫面，亦有5名裸體女模特兒集體拍攝裸照的影片，昨日第10度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，敦促當局嚴令YouTube剷除其平台上海量色情資訊。來自法律界及教育界的議員均認為必須監管YouTube，政府應打擊製作影片源頭或主動出擊，市民亦認為有關影片應被評為第Ⅲ類別（淫褻物品）。

今次5條YouTube淫片，第1條是大膽及意識不良的音樂影片，一名赤條條的女子遭男子用粗繩SM綑綁，一時用布塞其口，一時蒙住其雙眼。在綑綁的過程，男子又大力揸其胸部，又舔其頸，女子又伸脷舔男子的面。裸女吊在半空時，男子捏住她的頸，又轉動她。由於女子大腿分開，陰部全程無遮無掩，其胸部及腰間之後更有大量紅色的繩印。第二條影片是裸體女模特兒，在草原及河邊拍攝裸照的經過，時而在火堆前一絲不掛對鏡頭搔首弄姿，時而拿火炬裸遊，又在河邊戲水及逐一脫去衣服。

淫審應更主動審查發布者 第3條影片是5名裸體女模特兒集體拍攝裸照，各人對鏡頭擺出各種誘人動作。拍攝期間，她們不斷扭動身體，又不時互相撫摸，意識淫穢，又人貼人躺在床上拍裸照。第4條影片女子以十分鐘示範巴西式熱蠟脫毛的過程，先是陰部脫毛，後是轉身連肛門的毛髮也脫清光，全程大特寫陰部，直至「一毛不剩」。最後第5條影片是一名金髮及一名棕髮的女模特兒輪流拍攝裸照的過程，她們在鏡頭前逐一脫去衣服，在浴缸、梳化及櫃上擺出撩人及性感的動作，胸部及陰部均無打格。

本身是律師的議員周浩鼎認為有兩個層面處理，第一個層面是針對源頭，例如有製作人本身一定有機會干犯了淫褻及不雅物品管制條例，所以政府就應該要對那個製作影片的源頭作出檢控，否則執法方面就會讓人詬病。第二個層面就是現時條例的寫法還是比較追不上時代，網絡世界操作愈變愈新，本身的條例是有點不合時宜。此外，YouTube作為一個在全球營運的平台，自己也應該要有一個公眾責任，至少當有很嚴重的不雅物品，在不斷地發布的時候，需要有些公眾壓力，令其明白有社會責任，應該有覺醒去下架那些不雅影片。

教育界出身的議員郭玲麗指出，YouTube整個網絡平台是沒有監管機制，立法會保安事務委員會也開始討論這方面問題。她認為評審的角色上說是較為被動的，應該要再主動去做，她會跟相關的部門去討論，例如司法部門能不能要求淫褻物品審裁處去主動監察？主動要求發布者做審查？

全裸仍拒評Ⅲ級 教壞細路 市民亦對上述YouTube淫片議論紛紛，梁先生認為影片應被評為Ⅲ級，因為很惡心，大人還能睜一隻眼閉一隻眼，小朋友看到會學壞，批評港府對這些不雅影片坐視不理，得過且過就算了。另一名市民陳小姐亦指影片應被評為Ⅲ級，現時網絡資訊流動太快，如政府不能走在前面，先一步攔截這些不良資訊，小朋友接觸到不正確的訊息或觀念，可能會容易從小建立錯誤觀念。市民陳小姐直言，這種情況下一定是Ⅲ級，政府對於有些事情不能因為忙而視而不理，本身無格當然是Ⅲ級，已經是全裸了，而且太氾濫，太容易看到，青少年不懂得過濾。

此外，警務處公共關係部於昨致函東方，指3月15及22日遞交該處的函件已經收悉，並已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。

東方致函警務處投訴YouTube。 5模特兒集體拍攝裸照 東網版面新設計 一撳即睇 裸女遭綑綁被舔頸揸胸 熱蠟脫毛教學特寫陰部 東呼即應 爆料熱線 女模手持火炬裸遊戲水 裸模浴缸擺出撩人動作