逾700廚餘回收桶 8月覆蓋全港屋邨

【本報訊】垃圾徵費將於8月1日實施，環境保護署近日正擴展智能廚餘回收服務，預計今年8月大致完成在全港213個公共屋邨，安裝超過700個智能廚餘回收桶。房屋署及香港房屋協會轄下9個位於北區的公共屋邨，已有8個屋邨開展了廚餘回收服務，今年6月，房協轄下的沙頭角邨也會安裝智能廚餘回收桶，並展開相關的宣傳推廣活動。

現時環保署主要透過回收基金「特邀項目」，和環境運動委員會的「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」支援私人住宅樓宇安裝智能廚餘回收桶。署方預計，在2024/25年度，透過以上回收基金和環境運動委員會的項目支援下，將有約300個智能廚餘回收桶在私人屋苑投入服務。

續擴展廚餘收集網絡

而自去年11月起，環保署在沙田區鄰近村屋或單幢式大廈和食肆較集中的地點設置「回收流動點」，以定時定點街站的方式同時收集附近家居和食肆產生的廚餘。署方正籌備在今年第二季將計劃擴展到其他地區，為市民提供更多方便的回收途徑，環保署表示，會繼續在合適的場地，例如公眾街市和垃圾收集站，增設更多的公眾廚餘收集點並擴展廚餘收集網絡，為市民提供更加便利的回收途徑。